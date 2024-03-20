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父母吵到離婚總要她勸 女無奈喊：到底上輩子欠爸媽多少？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨父母吵架到最後離婚，總是要她勸架，最後母親甚至告訴父親原PO的住處，讓她處境為難。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名女網友抱怨父母吵架到最後離婚，總是要她勸架，最後母親甚至告訴父親原PO的住處，讓她處境為難。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

家家有本難唸的經！一名女網友抱怨，父母已經離婚，而她為了讓媽媽跟爸爸吵架時有地方住，租了雙人套房，讓她媽媽可以來一起住，原PO要求媽媽「別告訴爸爸住處」，沒想到媽媽卻帶著爸爸一起來，讓原PO無奈表示「明明就知道我爸是爛人，為什麼要讓他知道我住哪裡？我媽1月底又檢查出肺癌，我真的覺得好無奈」。

一名網友在PTT以「覺得自己上輩子到底欠父母多少？」為題，訴苦父母的問題，爸爸媽媽每天都吵架吵到不可開交，媽媽也時不時冒出自殺念頭，後來原PO決定搬出來住，也同意讓媽媽可以一起住，但要求別讓爸爸知道住處。

不過，媽媽有天說要來找她，卻帶著爸爸一起來，讓原PO無奈坦言「明明知道我爸是爛人，為什麼要讓他知道我住哪？我直接對我媽說『等到我這間租屋到期後，妳自己想辦法找房子住吧』」，而媽媽則回應「妳們都在怪我」。原PO直言「我真的很想嗆媽媽就是個沒腦子的人，懦弱到不敢改變，好不容易有個避風港，又要讓爸爸知道住處，我很討厭他們一直在情感拉扯，但我媽1月底又檢查出有肺癌，我真的覺得好無奈」。

對此，網友回應「人生最後階段可能還是想要有爸爸陪，子女和另一半給的情感是不一樣的」、「妳媽就是戀愛腦吧，固定給生活費以外就不要接觸了，不要受他們爛戲影響，好好過自己的生活，妳也救不了妳媽媽人生啊」、「我媽媽也是這種有病的人，明知道妳的地雷還要故意去做，等妳爆氣再裝可憐討拍」、「兩個幼稚的小孩沒有能力分手，也沒有能力和平相處，所以依賴妳夾在他們中間」、「辛苦了，妳看起來真的做很多事情，孝順歸孝順，但不能被情緒勒索」。

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情緒勒索 父母 離婚

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