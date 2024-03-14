婆婆1壞習慣讓媳婦超崩潰 老公還連續3年除夕夜住院打點滴

不少老人家的個性都比較節儉，即使食物快到期或者過期沒多久，也捨不得丟垃圾桶。有一名人妻抱怨婆婆常常將已到期的食物拿來送人，日前還拿了6包過期的冷凍花枝丸給她，要他們一家人盡快吃完，偏偏老公又很孝順，一個人就吃完一包，讓她相當不滿。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆有個壞習慣，很喜歡買一堆食物放冰箱冷凍，到了過期日當天才要挖出來送鄰居或給她，日前婆婆就拿了6包前一天才過期的冷凍花枝丸給原PO一家人吃，這些還是去年團購買的，並說「你們家今天先吃兩包，明後天各吃兩包就結束了，過期一兩天沒關係」，讓她聽了非常火大，要老公拿回去還給婆婆，豈料老公不敢忤逆媽媽，竟然一個人在一天內就用氣炸鍋吃完一包，甚至還打算隔天再吃一包。

原PO氣憤地說家裡才3個人，怎麼可能3天吃完6包花枝丸，而當時老公還安慰她說如果吃不完就丟掉，沒想到婆婆隔天一早竟然打電話問孫子「你們家吃幾包花枝丸啊？昨天就過期了，要趕快吃喔！我都捨不得吃才給你們吃的」，因為是手機擴音，原PO在一旁也聽得一清二楚，讓她簡直要翻白眼。

她說老公是孝子，媽媽給的東西都會乖乖吃進肚子裡，也因此剛結婚時，連續3年的除夕夜都吃到進醫院打點滴，「媽媽叫他吃啥就乖乖吃，跟傻子一樣，被我罵了三年才醒，現在吃比較少了」。原PO無奈地說婆婆還曾送過當天到期的遊樂園門票，要她老公請假帶家人去玩，讓她抱怨「為啥都要囤到當天過期才捨得送人？提前送不行嗎？」

不少人妻看了也深有同感，「我婆婆也是咧，會拿別人給的爛掉的菜和水果給我們」、「妳家老太太還知道日期，我家老太太放冰箱放很久都忘，自己又不愛整理，很多東西都是丟掉的」、「我家的買了七包全聯即期年菜，自己吃了兩包，兩包到期當天拿出來全家一起吃，現在剩下三包說要清明節時拜祖先吃…我們同住，在想要怎麼教，才不會讓我小孩吃到」、「我婆婆是拿過期的東西出來煮給大家吃，反正吃的人不知道是過期一年多的東西，或是拿去市場分給朋友吃，不然就是送給貧困的人，她說『妳拿去給他們，他們還會跟妳說謝謝』，我聽了超級無言」。