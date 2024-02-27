有兩孩要養…人妻怨「七年級老公想退休」 網看完收入一面倒挺夫

提早退休是很多人的夢想，有位人妻抱怨71年次的老公，原本在南科工作，有穩定收入，日前說想辭職，說想要考重機，學新的興趣，妻子嚇一大跳，兩人也因此爭吵。

原po在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區表示，說小夫妻是雙薪家庭，有兩個小孩，名下有兩間透天無貸款，租金收入40萬，股票加現金有1500萬，年配息約100萬，至於妻子年薪約50萬。

某天老公忽然表示想辭職，「不想工作了」，想考重機遊山玩水，想學習新的興趣，而婆婆也支持老公的想法。原po擔心未來生計，認為還有小孩要養，「才42歲就要當閒人，想到通膨就怕了，不知道哪來的信心敢不工作？」原po也補充，房子是婚後買的，婆家有贊助200萬，其他房款是老公付的，家裡開銷用公款，她也有支出，但老公出的比例較高。她表示，老公很多投資情況，並沒告訴她，擔心老公報喜不報憂。

po文一出，網友表示要尊重，「配偶有能力提供舒適生活，如果是我會約法三章後，尊重他」、「如果他的規劃清楚，小孩到成年前的費用、生活費、養老費，以及臨時備用金都準備得很好，覺得沒有太大的問題」、「尊重他的決定！你也思考一下你的退休時間，也許他覺得把孩子教育好，比賺更多的錢更重要」、「還好吧，錢是他賺的他要怎麼花也是他的事啊！小孩開銷他有出就好」、「累了吧！休息個2~3年，他會再想回職場不一定」、「他不想上班我會順著他，但會要求留孩子教育金，畢竟不知明天跟意外哪個先來，活在當下能力範圍內享受很好」。

網友讚嘆這家人的財力，「肯定退休金已準備滿滿了！只是你不知道罷了」、「你老公就算沒工作也是贏趴一堆人，被動收入就比一般上班族或雙薪家庭好太多了」、「被動收入140萬，我覺得可以休息一陣子，真的不夠再去賺囉！」、「不用房貸，又有租金收入+配息，還有現金，難怪想退休了」。