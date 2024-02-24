32k男娶「年薪500萬老婆」 他曝7年心酸血淚：找不到存在感

婚姻是兩個人的事，若是兩人條件相差過大，不免會讓人覺得不太平衡。最近有名男網友表示，妻子年薪快五百萬，自己則是月薪32K，在家裡一切都是「妻子說的算」，結婚七年感覺毫無成就感，也怕離婚又無法生存，只好繼續勉強忍耐。

男網友在Dcard以「女強男弱妻子太強勢好痛苦」發文指出，妻子是女主管，年薪快五百萬，自己則是從事低薪低工時的工作，月薪只有32k，連自己都不一定能養活，更不要說兩個小孩。

原po表示，家裡從小孩該如何教育，到日常生活買什麼、吃什麼，都是妻子說了算，小孩跟妻子姓，自己出門也要被嚴格管控，許多事情不做被嫌棄，做了妻子不滿意還是會被嫌棄。

原po說，自己努力想做好家庭主夫的角色，但是岳父和親戚始終看不起他，認為他就是吃軟飯的廢物，結婚七年了，感覺毫無成就感，不知道存在的價值，但已經習慣家庭生活，又害怕自己收入無法生存，也拿不到小孩監護權，只能繼續勉強忍耐。

此文一出網友也紛紛留言，「你痛苦是因為你太廢但又不想承認」、「這不就大部分家庭主婦心聲嗎？」、「低薪低工時表示你很多時間齁？ 不會多兼幾份工作嗎？」、「老婆娘家看不起你是正常的，但你要自己學會消化」，不過也有不少認為該文是在反串。