男友狂洗鴛鴦浴…分開也要「視訊洗澡」 女友：我快牙起來了

情侶洗鴛鴦浴可以促進感情，反之也可讓愛火迅速「熄滅」！近日一名女子遇到感情困擾，因為男友太色頻開黃腔，甚至要求洗鴛鴦浴，連分隔兩地都要視訊洗澡，讓女方逼近崩潰，求助問「怎麼讓男友不看我洗澡？」

該女子於Dcard感情版發文表示，「我有一個男朋友，雖然色色是可以的，但常常覺得他太色了」，除了每天講色色話，還會想幫另一半洗澡。讓女友忍不住抱怨「見面就算了在家裡也要視訊洗澡嗚嗚嗚，有時候真的不想一起洗」。

女方認為，洗澡是比較私人的生活空間，堅決不想視訊洗澡。婉拒後，男友仍會試圖說服「可是我想跟你一起洗啊啊啊」，雙方沒有共識，讓女友快崩潰「我真的覺得我快牙起來了，他就是要看我洗澡！有什麼好看的啦」，尤其是護膚、護髮、吹頭時，一邊要看男友一直做出表情，一邊要保持互動回應，「我真的好想認真洗澡，不是那種被摸來摸去的那種」。

男網友紛紛警告「視訊洗澡不怕被錄影下來嗎」、「後面就開始情勒了，妳放心」、「原則露臉不露點、露點不露臉」，更覺得原PO太聽話，「男女之間的情趣也不應該是這樣」。

女生們也建議「這種不尊重女生、又不懂得保護女友的人，可以讓他單身嗎」、「不懂保護自己，早晚被外流」、「看到真的嚇到」。

原PO則一一回覆留言說明「畫面只有及肩我不太擔心」，後來有與男友溝通，會尊重女方意見。不過，女友坦言「他的行為讓我冷掉」，一直盧搞得相處時都會尷尬，「我可能真的要把分手提上日程了」。