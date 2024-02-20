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錯過20年…離婚女與兒時玩伴重逢熱戀 見未來公公尷尬了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，離婚後她與兒時玩伴重逢並陷入戀情。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，離婚後她與兒時玩伴重逢並陷入戀情。 示意圖／ingimage

一名女網友透露，離婚後她與兒時玩伴重逢並陷入戀情，但尷尬的是，雙方父親是相識多年的老友，男友的爸爸甚至吃過她與前夫的喜酒，目前兩人交往的決定還沒透露，因為她實在難以開口。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，她跟前夫離婚後，用交友軟體遇見了兒時玩伴，回憶當年就讀小學四年級，原PO因搬家的關係轉學，時隔20年再次重逢，儘管中間完全沒聯絡，兩人卻非常契合，聊了一陣子便決定在一起，更直呼與彼此錯過20年。

只是看似一切完美，卻有一件事相當尷尬，就是雙方的爸爸是相識多年的老友，幾乎每個月都會一起吃飯，甚至原PO與前夫辦婚禮時，現任男友的爸爸也有出席，「我覺得很尷尬，現任男友的爸爸吃過我跟前夫的喜酒，我們也不知道什麼時候才要讓彼此的爸爸知道我們在交往，有人有過類似的經驗嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「親上加親，爸爸高興都來不及了吧」、「覺得沒啥欸，離婚而已阿，是沒看過別人離婚喔，參加過就參加過，又怎麼了」、「世界很大，也很小」、「好猛 是我沒辦法接受」。

也有人建議，「可以讓現任男友打聽看看，問他爸爸還記得妳爸爸嗎？其實你們是小學校同學，最近聯繫上，聽說妳單身了，個性各方面都很好，先留一個好印象，再慢慢引導改天可以見面吃個飯之類的。有的長輩比較傳統可能會介意，但是現在也有很多長輩是開明的」。

還有過來人透露，「世界真的很小，我爸媽跟男友的爸媽是從小的玩伴跟同學，以前也沒想過我們兩個會在一起，真的親上加親啦，但有好有壞」、「我家人有一模一樣的故事欸，只不過雙方都是離婚過＋從小認識，甚至雙方母親還是好朋友的那種，我是覺得沒差吧」。

Dcard 交友軟體 婚禮 男友

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