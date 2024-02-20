大姑為母出頭要求「均分年夜飯錢」！媳怒：我包一萬紅包妳包兩千？

年夜飯是一家人團聚時刻，但這筆費用應該要誰出呢？有位人妻在爆料公社抱怨，過完年大姑突然丟出8900元的年夜飯帳單，要求4姊弟均分，她不滿事後才要錢，稱他們夫妻包給公婆紅包一人一萬，大姑卻只包兩千，「要不要順便講？」

人妻補充，大姑回娘家吃年夜飯，但年菜錢是婆婆支付的，他們一家回家吃年夜飯也包了兩萬元紅包了。事後大姑稱「為媽媽抱不平」，要求給年菜錢。大姑說原po一家四口，大姑只有夫妻兩人，已經沒有多計較了。原po認為「婆婆都已經自願支付年菜費用了」，為何事後大姑還要強出頭？

po文一出，網友力挺大姑，「分攤不是很正常嗎？」、「年夜飯如果不是有人埋單， 最好公出」、「紅包是給長輩的心意，不該拿來跟年夜飯一起算」、「一家才分2.3千，會寧願直接分掉，好過這事卡著或是被講一整年，何況年夜菜不用煮付這樣很划算」。

有人認為紅包隨喜，「紅包除非大家先講好金額，不然就是隨個人心意，就算妳再不爽也是一碼歸一碼」、「紅包是心意，給多少量力就好，但年夜飯分攤很合理啊！不然要爸媽拆紅包去買圍爐菜喔」、「分擔沒多少，大家又吃的開心沒負擔！何況準備的人很辛苦。」

也有人建議以後說清楚，「年菜要均分也其實沒什麼問題，只是可能提前講好會讓大家感覺比較好」、「以後各過各的年吧！輕鬆省事沒煩惱」、「我們家是各家帶一兩道菜，湊起來至少都有10道菜，年年都很澎湃」、「以後不要入家族群組」、「大家講好包一樣的金額、年菜費用也平分，ok的」。