阿公臥病3年！他怒控存款被姑花到剩1萬 全網不挺：好意思討遺產？

親人間若牽扯到錢的問題，就容易產生紛爭。近日，有網友在「匿名公社」透露，姑姑在3年前將臥病在床的阿公接回家後，不讓他們一家前去探望，最近阿公過世，才發現姑姑把阿公的存款花到只剩1萬多元，發文怒批「根本沒天理」。

原PO以「打著孝順的名義花長輩的錢真的好棒棒」為題發文稱，阿公在3年前跌倒後就臥病在床，姑姑提議大家輪流照顧，但因原PO爸媽都要上班而拒絕對方，姑姑只好自己將阿公接回家裡住。

後來姑姑直接禁止原PO一家探望阿公，並將他們封鎖，直到過年前阿公過世才收到通知。他指出，姑姑全家人在辦喪事期間，一直毀謗他們家不孝，「我爸媽心胸寬廣沒跟她（姑姑）計較」，最近處理遺產時，媽媽突然發現阿公的存摺裡面只剩1萬多元，一問之下才得知對方將錢全花在醫療費。

原PO表示，阿公有出租農地，每個月還有退休費，所以他們並不相信姑姑的解釋，對此姑姑則回嗆「要告去告，她不怕」，姑丈跟表哥甚至一度想打原PO媽媽。他委屈的說，爸爸因為無法在阿公過世前3年盡孝，感到很難過，但姑姑卻到處跟親戚告狀，讓他忍不住怒批「根本沒天理了」。

貼文一曝光，網友一面倒痛批原PO一家的行為，「阿公生病需要人照顧，子女就不見，死後有遺產就都跑出來，真孝順」、「你爸把照顧爸爸的責任丟給姑姑，現在好意思想要遺產」、「一個不能自理的人花費有多高，你知道嗎？」、「你們一家人才不孝順」、「照顧病人真的很花錢，姑姑一家沒有和你們討錢就不錯了」。