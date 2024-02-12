交男友首選！她推「母單男」6大優點 過來人搖頭：別以為純情

情侶過了熱戀期後，挑戰才剛開始！一名女網友近日分享，挑男友建議找「母胎單身」的男生，更列出「母單男」的6大優點。貼文一出後，意外引起一票過來人共鳴！

這名網友在Dcard以「建議跟母單男交往的6個好處」為題，指出母單男女對很多人來說沒有感情經驗，可能是扣分，但她真心要推薦母單男，也指出母單男擁有這6大好處：

1.沒有前任

不需要擔心前女友的問題，所有一起做的事，都是新鮮的體驗。

2.對感情很慎重

尢其年紀越大才談第一任的人，通常都單身很久，會對感情特別珍惜，不會輕易放棄。

3.交友圈通常單純

雖然是大概率，但一個人長期沒有交女友，多半來自生活圈沒什麼異性，交往後不需要怕跟誰偷亂來。

4.不太懂得勾引異性

母單男之所以長期母單，大多是不太知道要怎麼吸引異性，或只知道怎麼當朋友，不太知道該怎麼調情，少了渣男的心機。

5.重新經歷純粹的感情

母單男因為沒有感情經驗，交往時就像回到學生時期，跟一個單純的大男孩談感情。

6.有一種挖寶的成就感

母單男通常在交友圈中，都被朋友嘲諷、視為魯蛇，而妳卻能看見他的好、珍貴且無可取代的一面，會有一種在煤礦中發現水晶的興奮！

貼文一出後，引起不少女網友共鳴，紛紛表示「推推，男友也是母單，生活真的單純而且很專情」、「男友也是母單，真的是寶藏男孩」、「我也喜歡母單男，部分很單純還沒有前任」、「母單男真的加分」、「我們雙方都母單，遠距離戀愛5年，到現在一點問題都沒有」、「跟好姊妹都很愛母單男」、「交了個母單男，到現在很幸福」、「男友母單到27，在一起後感覺很聽我的話」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「交過兩任母單男，一個媽寶，一個渣男，都是生活白癡，情緒控管還很有問題」、「母單男很容易把愛情理想化」、「母單男的一大缺點，容易被誘惑」、「母單男換句話說就是無趣，看女生怎麼抉擇了」、「絕對不要以為母單=純情...」、「有些母單男抵抗不住誘惑，桃花一來全毀...」、「我還聽過母單男薪水轉到媽媽帳戶的，有救嗎？」。