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不想回婆家過年？他曝1妙招「除夕到初五都能不在家」荷包還賺飽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨不想回婆家過年。年夜飯示意圖。（本報資料照片）
有網友抱怨不想回婆家過年。年夜飯示意圖。（本報資料照片）

今天是除夕，家家戶戶多會圍爐過新年，不少成為人妻的媳婦必須回婆家過年，但仍有人對此感到相當困擾，網友透露一招「免回婆家過年」，就是在過年期間找一份短期打工的工作，除夕到初五都不在家，也就不必回家吃年夜飯

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，過年到了，很多媳婦都不想回婆家，也不想對平常沒有交集的親戚陪笑，備感尷尬，他建議，可以在過年期間給自己找一份打工的工作，如此一來，除夕到初五都不在家，也就不必回家吃年夜飯。

其他網友則留言「確實啊，親戚一點屁用都沒有！問些智障問題，又不是說回去過年可以現拿10萬現金，不如自己放個長假出去玩」、「薪水還有加乘，更爽」、「也能安排出國或是旅行，自己怎樣開心怎樣過」、「賺錢好啊！過年薪水雙倍以上」、「既不用看到不想看的人又可以賺錢」。

還有網友留言「真的，有看過過年上班的女生很喜歡搶除夕的班上」、「我在醫院工作，輪班制，今年輪到我們這組上班，我們營養師真的有人願意跟同事換班，就有藉口不用回婆家」。

有網友抱怨「最討厭過年，因為要拜一堆，想安排出遊還會被罵慘」、「我們是跟婆婆同住，也沒辦法避開，但是我過年煮了，吃年夜飯我不想下去，看那外面住、不回來幫忙的，只會吃現成的，跟那小叔夫婦一起吃，我寧願在我房間吃泡麵，也不願意看到他們」、「這是個好主意，可惜有小孩就沒辦法，又要被說幫我帶小孩」。

媳婦 年夜飯 打工 親戚 除夕

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