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婚後第一年婆送媳「2食物」回娘家 網揭背後寓意：很討厭

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有一名女兒的人妻表示，婚後第一年要回娘家時，婆婆突然遞給她「一根香蕉、兩粒黑蒜頭」，讓她很無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
擁有一名女兒的人妻表示，婚後第一年要回娘家時，婆婆突然遞給她「一根香蕉、兩粒黑蒜頭」，讓她很無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

現今不少長輩仍有重男輕女的觀念，讓媳婦壓力倍增。近日，有名人妻表示，她目前生了一個女兒，婚後第一年要回娘家時，婆婆卻突然遞給她「一根香蕉、兩粒黑蒜頭」，讓她很無奈。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，婚後第一年，她帶著女兒準備在初二回娘家時，「婆婆拔了一根香蕉，跟她自己烘焙的兩粒黑蒜頭，給我帶回去」，讓她當下感到十分無語，忍不住發文開酸「真是笑掉牙…」。

貼文一出，有不少人不理解婆婆行為的用意。對此，許多網友直言對方的舉動是暗示原PO生男孩，「哈…婆婆希望妳添丁～」、「是不是要暗示生男生的意思」、「只是要妳生個男生的明示而已」、「這種很討厭」、「應該是不尊重妳娘家！因為妳生的是女兒」。

也有網友認為部分老人家觀念較傳統，不用太過介意對方的想法，「老人家的意思，如果没有惡意就不要緊啦！」、「其實婆婆也沒有什麼惡意，尤其老一輩的人都有重男輕女的觀念，希望能延續香火」。

娘家 婆婆 蒜頭 香蕉

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