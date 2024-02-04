快訊

今天立春顧好「這器官」 中醫：維持較佳免疫力狀態

以為槓龜！他買40公斤「廢棄刮刮樂」 結局出爐超驚喜：90%沒檢查過

21萬高價旅歐團住「淹水房」！旅社業務留言激怒女作家 怒批：根本沒有同理心

比八點檔精彩！人妻幫「隱瞞1秘密」夫卻提離婚 她見前夫女友懷孕不忍了：記得驗DNA

香港01／ 撰文／喬納森
一位人妻指結婚8年也沒法懷孕，檢查發現是丈夫精子量少的原因，最後接受前夫「好意」離婚。未料半年後她卻遇前夫懷孕女友，驚覺受騙，反擊叫對方替孩子驗DNA。情境示意圖／Ingimage
一位人妻指結婚8年也沒法懷孕，檢查發現是丈夫精子量少的原因，最後接受前夫「好意」離婚。未料半年後她卻遇前夫懷孕女友，驚覺受騙，反擊叫對方替孩子驗DNA。情境示意圖／Ingimage

台灣有人妻在網上訴苦，指與丈夫結婚@=8年，一直未能造人成功，檢查發現是丈夫精子量少的原因，對方亦為她着想，以不想耽誤她為由申請離婚。可是當人妻如常在前夫家做家事時，家裏突然出現1名孕婦，即前夫的女友懷孕，人妻才驚覺自己被騙了，她於是怒氣沖沖向前夫一家攤牌，叫婆婆「孫子生出來記得去驗DNA」來反擊，讓不少網友力撐，「為妳拍拍手」。

女網友在《匿名公社》發文，指與丈夫結婚8年，可是一直未能成功懷孕，夫婦後來做了各式身體檢查，醫生表示問題出在丈夫身上，因精子數量太少而難以成孕。

由於人妻思想傳統，一直向家人隱瞞真相，以致不知就裡的長輩怪罪到她身上，老公卻從不幫她說話。人妻想讓老公在親戚前保有面子，心想只要維持家庭融洽，就算受委屈也願意。

後來丈夫向她提出離婚，理由是「不想耽誤妳的人生」，她就相信並答應離婚。不過即使已離婚半年，樓主仍時常去前夫家幫忙打掃，帶前婆婆去看醫生，買菜做飯之類，且隨傳隨到。只是她沒料到有天在家中撞見1個孕婦，她才驚覺被騙，原來一切都是前夫詭計。樓主憤怒地當面攤牌，說要公開體檢報告，並向婆婆說「孫子生出來記得去驗DNA」，便轉身離去。

不久前夫致電樓主痛罵她，但樓主指自己不再受騙，反問「要我發臉書給大家看報告嗎？你們全家還欠我1個道歉」。前夫不敢反駁，她隨後封鎖了前夫一家聯絡方式。

貼文曝光後引來網友紛紛留言讚好，「為妳拍拍手」、「做的非常好」、「復仇太快，讓他養幾年再講」。也有網友替她不值，「感覺有點綠綠……不用太在乎對方，離了婚還把妳當工具人」。

延伸閱讀：

出軌@=男悉前女友結婚懷孕 輕生後550萬遺產全給她…小三孕妻慘了

女友睡房出現陌生男！哭喊否認出軌 男友竟報警舉報被讚高招

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 孕婦 懷孕 結婚 老公 離婚

延伸閱讀

日本粉絲不埋單？紅髮艾德一彈吉他「觀眾全跑光」 喵皇擺臉色怒瞪反被讚可愛

不是經濟艙！飛機上奧客哪最多？空服員曝「都在這區域」

你生氣了？年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」 櫻花妹認最不想看到「1符號」

搭機吃不飽「飛機餐可要2份」？過來人曝1情況有機會、這餐點最容易

相關新聞

比八點檔精彩！人妻幫「隱瞞1秘密」夫卻提離婚 她見前夫女友懷孕不忍了：記得驗DNA

台灣有人妻在網上訴苦，指與丈夫結婚8年，一直未能造人成功，檢查發現是丈夫精子量少的原因，對方亦為她着想，以不想耽誤她為由申請離婚…

情書簡訊

給妳的情書，絕對沒有用AI。

喧囂中閱讀／石曉楓｜離島的房間：《紅顏已老》

大選剛過，硝煙尚未止息，讓我們透過書、透過閱讀，為內心營造一方安靜的角落。路寒袖追憶《魯拜集》與自己的青春時光，介紹了左翻右翻兩位譯者同台演出的珍貴版本；二十歲、失業的歐銀釧讀著《呼蘭河傳》，為輾轉流離，情感多次受傷的蕭紅悲戚，後來寫出了收在王芷蕾專輯裡的歌詞；楊小濱翻開四十年前的枕邊書《台灣詩人十二家》，書裡夾了一疊已略泛黃的紙張，那是他當年手寫的筆記；石曉楓有一本絕不出借的書：蘇偉貞的《紅顏已老》，小說裡女性那點不同於流俗的倔，深深打動了在金門離島壓抑而高傲的少女；《傷心咖啡店之歌》是一代文青的共同記憶，祁立峰再現當時慧黠又童稚的閱讀體感；衷曉偉則拿《約翰‧克里斯朵夫》當實用寶典、人生錦囊、困頓時的活水，與輾轉難以安枕時的助眠劑。 【精彩語錄】日後在大學課堂裡修讀現代文學時，我才赫然知曉，這段高中時期胡亂選書的閱讀經驗，其實已在不意間參與了台灣文學的階段性變化……

【小品文】黃克全／沉默之聲 58-60

58.

【雲起時】洪荒／寶寶，不哭

「我還能活幾年呢？」我娘總是這樣問，問自己，問我，問剛遠行的爹。

【慢慢讀，詩】吳緯婷／新年快樂

直到一月二日，才想起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。