比八點檔精彩！人妻幫「隱瞞1秘密」夫卻提離婚 她見前夫女友懷孕不忍了：記得驗DNA
台灣有人妻在網上訴苦，指與丈夫結婚@=8年，一直未能造人成功，檢查發現是丈夫精子量少的原因，對方亦為她着想，以不想耽誤她為由申請離婚。可是當人妻如常在前夫家做家事時，家裏突然出現1名孕婦，即前夫的女友懷孕，人妻才驚覺自己被騙了，她於是怒氣沖沖向前夫一家攤牌，叫婆婆「孫子生出來記得去驗DNA」來反擊，讓不少網友力撐，「為妳拍拍手」。
女網友在《匿名公社》發文，指與丈夫結婚8年，可是一直未能成功懷孕，夫婦後來做了各式身體檢查，醫生表示問題出在丈夫身上，因精子數量太少而難以成孕。
由於人妻思想傳統，一直向家人隱瞞真相，以致不知就裡的長輩怪罪到她身上，老公卻從不幫她說話。人妻想讓老公在親戚前保有面子，心想只要維持家庭融洽，就算受委屈也願意。
後來丈夫向她提出離婚，理由是「不想耽誤妳的人生」，她就相信並答應離婚。不過即使已離婚半年，樓主仍時常去前夫家幫忙打掃，帶前婆婆去看醫生，買菜做飯之類，且隨傳隨到。只是她沒料到有天在家中撞見1個孕婦，她才驚覺被騙，原來一切都是前夫詭計。樓主憤怒地當面攤牌，說要公開體檢報告，並向婆婆說「孫子生出來記得去驗DNA」，便轉身離去。
不久前夫致電樓主痛罵她，但樓主指自己不再受騙，反問「要我發臉書給大家看報告嗎？你們全家還欠我1個道歉」。前夫不敢反駁，她隨後封鎖了前夫一家聯絡方式。
貼文曝光後引來網友紛紛留言讚好，「為妳拍拍手」、「做的非常好」、「復仇太快，讓他養幾年再講」。也有網友替她不值，「感覺有點綠綠……不用太在乎對方，離了婚還把妳當工具人」。
延伸閱讀：
出軌@=男悉前女友結婚懷孕 輕生後550萬遺產全給她…小三孕妻慘了
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言