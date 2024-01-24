嫁入婆家10年被當外人看！ 媳婦怨：白切雞永遠沒我的份

婆媳關係自古以來就是難解的問題，不過若一家人有差別待遇，難免會引發爭執。日前就有位媳婦抱怨，家裡每次白切雞都由婆婆分配吃的量，大家都可以吃到，就唯獨不給她，讓她覺得十分不平衡。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她嫁到婆家已經10年了，每次只要有燙熟的白切雞，整隻雞都要由婆婆來分配，從公婆到所有大伯、叔叔、姑嫂、女婿及外孫都可以吃，唯獨她不能吃，讓她無奈PO文抱怨。

文章曝光後，許多過來人回應「幹嘛等她分配？自己去點肯德基桶餐，在他們面前吃到爽不好嗎？保證香到他們流口水，還比白切雞好吃」、「隊友也不會想到妳嗎？那以後有什麼好吃、好喝的東西，妳也自己買來吃」、「我婆婆每次煮雞湯都會去算有幾塊雞肉，跟妳婆婆的概念一樣」、「吃個雞腿還要看人的臉色？是婆家很窮嗎？我都沒在管別人臉色的」、「自己買一桶炸雞嗑到爽最好，反正不管怎樣媳婦都被當作外人，自己開心最重要」、「建議妳直接黑化比較快，以後日子會很舒服」、「我媽常教我要靠自己，沒有人給你雞腿就培養自己有能力去買雞腿吃」。

貼文也引出一些同病相憐的網友，「妳是沒得吃，我是婆婆讓我吃快酸掉的剩菜」、「我以前也是這樣被對待，給我家的任何東西都是3份，完全不會有我的」、「妳是沒得吃，我是吃老巫婆整家人吃的剩尾菜加撈汁配飯」、「換個心態想妳會過得更好，我從小就是如此，雞腿永遠會是哥哥姐姐的」。