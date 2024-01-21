喝醉感覺腹部有「溫熱液體」 她清醒後問男友︰有做嗎？驚揭遭性侵過程

飲酒切記得量力而為！台灣1名女子約了男友和3名友人前往民宿，包棟度假遊玩，其間眾人不停飲酒，女子更醉到不省人事，男友和其中1名男性友人扶她入房躺床休息。男友見她嘔吐，外褲沾了染嘔吐物，於是脫掉其外褲，然後便與男友人離開房間繼續狂歡，豈料另1名男性友人認為有機可乘，偷偷入房性侵該女子，而受害人酒醉仍有三分醒，隱約感受到有人和自己性交，而且感覺到腹部有溫熱體液，但受到酒精影響而無法確定是誰，直到酒醒才驚問男友：「有跟我做嗎？」男友否認後，女子驚悉自己遭到性侵，憤而報警，警方調查後拘捕涉案男子。法庭經二審後，涉案男子被判2年有期徒刑，但緩刑5年，並需向受害人賠償54萬新台幣。

根據判決書，受害人2022年3月相約男友和王姓男性友人等人，一行5人前往宜蘭一棟民宿包棟狂歡，其間在1樓飲酒唱歌，眾人飲到凌晨約2時，受害人不勝酒力嘔吐醉倒，其男友和其中1名男性友人扶她入房休息，由於外褲上有嘔吐物，2人將她扶到床上，男友更脫下其外褲，然後離開繼續消遣。

豈料王男見到受害人在房內獨自休息，趁其他人繼續狂歡之際，無人會留意到自己，認為有機可乘，於是進入房間，脫掉受害人的私密衣物，繼而性侵得逞。受害人隱約感受到有人和自己性交，而且感覺到腹部有溫熱體液，透過走廊餘光見到對方背後有刺青，但在酒精的影響下無力反抗，而且未能肯定對方是誰人。

直到酒醒後，受害人才驚問男友「有跟我做嗎？」，男友當然否認，她崩潰驚呼「昨天有人在房內跟我做愛」，並到醫院驗傷，醫院採集受害人私密位置的DNA，對比後發現混有王男或王男同父系血親的DNA，加上只有王男身上有刺青，受害人憤而提告。

案件日前提堂，王男承認雖然和受害人發生關係，但聲稱由於當晚飲酒過量，記不清楚發生過什麼事情，否認自己性侵。惟其他同行友人供稱，王男當晚飲酒後仍然表現清醒，法官經審理後不信納王男說法，裁定乘機性交罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，民事方面，受害人表示身心嚴重受創，自此害怕異性，甚至和男友分手，要求王男賠償70萬新台幣精神慰撫金，法官判處王男賠償小美70萬新台幣。

王男不服提出上訴，高等法院改判2年有期徒刑，但緩刑5年，緩刑期間必須接受保護管束，而且需要向受害人賠償54萬新台幣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》