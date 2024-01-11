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尪冷戰躲回婆家！人妻反樂翻「別和好」 婆媽見原因讚嘆：傑出的一手

聯合新聞網／ 綜合報導
有名人妻分享，和老公大吵一架後，對方竟選擇冷戰，不僅直接躲回婆家，電話、簡訊也都聯絡不到人。 情境示意圖。圖／Ingimage
有名人妻分享，和老公大吵一架後，對方竟選擇冷戰，不僅直接躲回婆家，電話、簡訊也都聯絡不到人。 情境示意圖。圖／Ingimage

夫妻相處難免會有摩擦，日前便有一名人妻分享，和老公大吵一架後，對方竟選擇冷戰，不僅直接躲回婆家，電話、簡訊也都聯絡不到人。但原PO一點也不擔心，反而希望對方千萬不要來求和，因為「這樣我過年就不用給他面子，回婆家吃年夜飯了」。原因曝光後，引來不少婆媽讚嘆高招。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她分享，某天跟老公吵架後，對方氣到跟她冷戰跑回婆婆家，簡訊、電話不接不回，但原PO反而感到開心，因為如果持續冷戰到農曆過年，就可以不用給老公面子，回婆家吃年夜飯了，甚至還希望對方「千萬不要跟我和好」。

貼文一出，大批網友紛紛表示，「傑出的一手」、「妳是不是故意挑時間跟他冷戰的，計畫通耶」、「戰術」、「以後過年前找架吵就對了！」、「晚上馬上找老公吵架」。

另外，也有不少鄉民獻策，「攻守要交換，他找妳時換妳不接、不回直到過完年」、「將計就計，約出閨蜜出國去玩，讓他找不到人」、「最好把門鎖換了，祝妳順利到過完年」、「應該再慢一點才是最佳冷戰時間點」、「這樣很棒耶，他如果自己回來跟妳服軟，妳也不要接受！撐到過年後就好了」。

冷戰 老公 年夜飯 婆婆 農曆過年

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