婆婆每日「往事重提」洗臉外遇公公 卻要媳幫養小三生的長孫

有人說戲如人生，但有時現實生活卻比連續劇的劇情還要誇張。日前有一名媳婦發文表示，婆婆要她照顧小三的孩子，因為是家裡的長孫，引發網友熱議。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，很多年以前，公公外遇，小三懷孕，婆婆從家裡鬧到公公公司的辦公室，直到小三拿掉小孩，公公也因此丟掉了工作。婆婆從此每天「往事重提」洗臉公公。

原PO表示，多年後的今天，婆婆的兒子也外遇了，小三也懷孕了，然後，婆婆竟然要小三好好照顧身體，安心養胎好好生下小孩，因為原PO沒生小孩，所以婆婆要求她要好好照顧小三的孩子，說因為這是家裡的長孫。

原PO聽完之後，直接告訴婆婆，當初公公外遇時，你怎麼處理，自己也會學著比照辦理。原PO後來上法院打官司，告老公跟小三通姦，婆婆嗆原PO沒證據告不了，還罵她是「惡毒的女人」，小姑也哭著說鬧太大「好丟臉」，還罵原PO把家裡搞的翻天覆地，雞飛狗跳。

原PO表示，雖然自己沒抓姦在床的證據，但她可以跟法官說那個小孩就是證據之後，看著他們全家跟小三亂成一團，原PO終於消氣，內心爽喊「婆婆您的教誨，如沐春風啊」。

原PO透露，後來她大器答應婆婆的要求，說要養小三的小孩。結果是，小三沒辦法接受自己進不了門，小孩還要讓給別人養，更怕被法官抓去驗DNA，於是就自己狠心拿掉小孩了。

婆婆常常說，現在公公只有剩餘價值「有錢讓她花」，其餘的日子就是為他自己的所做所為「贖罪」。於是原PO表示「婆婆沒離婚啊，我幹嘛離？」學要學整套，覺得這招很棒，應該要好好學習，加上官司也贏了，讓她開心「世界突然變得美好了」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「姐妹幹得好」、「幹的好啊！為你鼓鼓掌」、「你好勇敢堅強的臨危不亂！加油」、「加油呀，支持你」、「婆婆就是未卜先知，事先幫你預習了，讓你不會亂了手腳！華麗的解決事情」、「這個不按讚都不行了」。

也有不少網友表示「身教是很重要的」、「婆婆教的好」、「八點檔欸」、「你辛苦了，他們全家都很自私，你婆婆標準的雙標，自己都沒辦法接受老公有小三生小孩了，還要自己的媳婦忍耐，很缺德」、「以其人之道，還治其人之身，剛剛好而已」。