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準公婆逼婚宴辦全素！她崩潰「兩家喬不攏」 網友曝這招：順利搞定

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為酒店婚宴示意圖。圖片來源/ingimage
圖為酒店婚宴示意圖。圖片來源/ingimage

談戀愛是兩個人的事，但結婚卻牽扯兩個家庭，一名女網友表示，和男友即將步入婚姻，準公婆卻因為宗教信仰的關係，希望兩人可以辦素宴，但因為雙方家庭意見喬不攏，婚宴遲遲無法進行，也讓她相當無奈。貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友父母是佛教徒不吃肉，因此希望兩人結婚辦素宴，但因為原PO爸媽想辦葷宴，雙方意見遲遲喬不攏，「後來盧了很久，我爸媽各退一步，主桌素宴，但我們的親友桌要肉宴，結果男方家還是堅持不同意，說我們無理取鬧，是我們的問題嗎？」

對此，網友紛紛表示，「建議不要結婚，現在喬不好，以後更難喬」、「為什麼不能他們那桌素就好」、「因為男方家吃素，就逼著大家都要吃素，這什麼道理」、「妳辦全素的婚禮，會發現好多親戚、朋友臨時有事沒辦法參加」、「之前吃過全素的婚宴，那味道一言難盡，還有很像生魚片的素食，超詭異」。

另外也有網友說「男方婚宴辦素食宴，女方訂婚宴辦葷宴不就好了，彼此有不同的想法就互相尊重」、「我也是因為媽媽是佛教徒，所以雙方協調訂婚吃素，結婚吃葷。訂婚時全由我家處理，我也只請願意吃素或是要好的親友參加，結婚時針對吃素的媽媽跟親友另外準備素食，一切都順利完成，另外有參加訂婚的親友都稱讚素食好吃，滿開心的」、「不然可以請賓客填表單啊，多數決」。

Dcard 婚姻 素食 結婚

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