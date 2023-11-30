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被問祖產還不夠！竹科工程師相親遇奇葩女 開條件「薪水股票全上繳」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名竹科工程師相親，除了被問及祖產，對方還開多個條件。 示意圖／ingimage
一名竹科工程師相親，除了被問及祖產，對方還開多個條件。 示意圖／ingimage

許多民眾透過相親，尋找理想另一伴。不過一名竹科工程師分享奇葩的相親經歷，他連續相親3場都被問及「祖產」，其中一人了解經濟狀況後，直言婚後要辭職同居，薪水、股票分紅全都要交出，而且每天零用錢只給300元。對此，竹科工程師感嘆，「誇張到讓我覺得，是不是我跟不上時代？」

一名竹科工程師29日於匿名公社，以「我還是繼續單親好了」發文透露，在網路上看到一堆公主病文章，但並沒有很在意，因為身邊的異性同事朋友都不會這樣。不過他近期和3個人相親，大家都先問工作薪資，「這是可以接受，誰都希望未來的生活可以有保障，但問到祖產就誇張了吧！」

該名工程師坦言自己條件差，曾經離異又正在帶孩子，不認為有女生敢嫁給他，自己是迫於長輩催促才答應相親。不過他在竹科工作將近10年，有一棟透天厝，身上無背負房貸，自認經濟可以，卻又覺得這些條件對她們好像是最基本的。

工程師表示，其中一名女子是在公司之間的聯誼相親認識的，了解經濟狀況後，便聲稱交往後要辭職搬過來照顧他，但怕痛不生小孩，也不允許他的兒子跟兩人一起同居，只想過兩人世界，最好將小孩還給前妻不要聯絡，要求薪水、股票分紅全上繳，一天只給300元的零用錢，婚後會多給100元。女方最後還賣慘稱從小就很辛苦，以後要好好為自己活，工程師感嘆，對方誇張到讓他覺得是不是跟不上時代，「想為自己活是好事，但把希望都放在才剛認識不到半小時的男人身上，會不會太冒險也好笑？反正我不會再相親了，衝擊實在是太大」。

貼文曝光後引起網友們的討論，許多人回應：「你臉上一定有寫長期飯票」、「這衝擊性還真大」、「寄居蟹想找個殼罷了，跟寄生蟲沒什麼兩樣」、「交友軟體還不一定會遇到這麼多妖魔鬼怪」、「這是遇到詐騙集團吧！娶這種的不如單身」、「換做我也要單身，達到對方要求，不如自己過活會很精彩，何必一天幾百元」、「你還是單親比較好，好好照顧好你兒子，為了你兒子好好生活，讓父子倆生活品質變更好」。

相親 薪水 兩性關係

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