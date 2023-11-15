公婆贊助5萬！人妻同意「加入蜜月行」 崩潰下場全曝光

蜜月旅行你會帶上公婆一起玩嗎？一名女網友近日在網上抱怨，說自己和老公出國度蜜月，因為公婆贊助了5萬元，提出想一同報名團體行程，加上婆婆強調「你們玩你們的，不用跟我們走在一起」，沒想到後續發展令她超崩潰，直言「沒事不要跟婆婆出遊，能滾遠一點有多遠」！

這名女網友在Dcard以「蜜月帶公婆」為題，表示許多女生都不太願意在蜜月旅行中有公婆同行，但因為旅費是老公出的，公婆也贊助了5萬元，加上婆婆強調可以各玩各的，又想說反正是跟團出國，才沒提出異議。

女網友表示，確定日期後，婆婆就用超高效率地訂好機票和旅行社，還揪上自己的姐妹團。沒想到蜜月第一天，就發現明顯和當初說的不一樣，說好各玩各的，可是各種情況婆婆都想拉著兒子一起，國內轉機位子在一起，吃三餐也要坐一起，連餵動物都要一起。

女網友進一步說明，婆婆和她的姐妹一路上也非常吵，整個很破壞出國的心情，「明明入眼的是澳洲的風景及人事物，但耳邊卻不停夾雜高八度的台語」，她也奉勸還沒結婚的女生，沒事千萬不要跟婆婆出遊，也不要跟公婆住，一年見一次就好，直言「婆婆各種美好的話都不要相信，因為都不會照劇本演」。

貼文一出後，讓不少網友紛紛回應「一開始就不該拿公婆的贊助」、「請先生再補妳一個蜜月吧，日本也好，也不用花太多錢」、「是我寧願不拿錢⋯」、「好好的出國蜜月氛圍都沒了，你沒哭真的很厲害」、「讓爸媽跟去蜜月的人腦袋到底在想什麼？？？」、「小倆口再選一個地點自己去吧，別大嘴巴說出來了」、「全額贊助我都不考慮-.-蜜月就是要兩個人，不然哪叫蜜月」、「蜜月的錢是老公出+公婆贊助，坦白講沒有話語權也不是太奇怪的事，如果要再蜜月一次，請跟老公一人一半，並堅持妳自己的想法」。