她穿比基尼海邊玩水巧遇「腹肌男同事」超尷尬 網：聞到了曖昧

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「和部門男同事好尷尬」為題發文，她表示與好姐妹去海邊玩水，穿著清涼的比基尼巧遇男同事超尷尬，引發網友熱議。

原PO表示最近失戀了，男友一句「不愛了」結束長跑多年的感情。上週末趁著天氣回暖，買了件比基尼與好姐妹去海邊玩水散心，因前男友限制她的穿著，所以從未穿過這麼辣的泳衣，剛開始覺得有一點彆扭。

原PO透露，玩到後來有男生跑來搭訕，於是很快一群人就聊開，聚在一起烤肉，這時候有兩個男生提著水桶朝他們走過來，其中一人竟是每天上班坐自己前面的男同事！她當場傻掉，萬萬沒想到會在這種情境下遇到公司的男同事。

原PO表示，當男同事跟她對到眼的時候，兩人的表情直接失去控制，眼裡盡是WTF(搞什麼鬼)！她馬上想到自己的穿著，尷尬到好想當場過世，但她仍忍不住看了好幾眼男同事的平坦腹肌，令她整個臉燙爆，害羞又尷尬。

然後大家邊吃烤肉邊聊天，兩個人有默契的隔超遠，她完全不敢往男同事那邊看，但有一個朋友很積極的找她聊天，她卻心不在焉，後來這位朋友竟然把他拉過來一起聊，害她心臟差點要跳出來，他的眼神和平常在公司的感覺很不一樣，有點無奈又尷尬的樣子，和平常在公司幽默又溫和的模樣差很多。

當天回程在車上的時候，她忍不住跟好姐妹們講他是公司的同事，大家都覺得他最帥身材又好，但都不講話，姐妹起哄既然現在單身了，可以考慮交往看看，但她不曾想過要和他有同事以外的發展。

平常在公司因為年紀相仿，進公司時間差不多，她對他的印象不差，覺得他是一個很carry(很罩、靠得住)的好同事，但私下不會聯絡。只是沒想到第一次在公司以外的地方碰面，就如此坦誠相見。

原PO透露，平常上班沒事男同事會轉過來跟她喇賽，但自從巧遇之後，這幾天上班尷尬到快要爆炸，完全沒有交流，現在她超級後悔穿比基尼去海邊，真的快要受不了這樣的窒息氛圍了。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「妳暈船了」、「緣分都到妳面前惹，不抓嗎」、「這是交往的前奏」、「我看這篇文比較尷尬」、「我也會覺得很尷尬，尤其原po說她沒有穿過比基尼」、「這種故事情節好讚」、「超暈，看了莫名覺得好好笑，要加油欸」、「有腹肌的工程師還不把握」。

不過，也有網友認為「這個有什麼好尷尬的，還是你們在曖昧期」、「我也是，而且我不懂，同部門的人穿泳裝碰到有什麼好尷尬的，難道泳裝只能穿給路人看嗎」、「有什麼好尷尬的」、「趁機讓彼此發現身材都很不錯」、「說不定你們兩個都在小鹿亂撞」、「我聞到了曖昧的臭酸味」、「為什麼社會人士感覺像高中生青澀」。