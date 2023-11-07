準婆婆問她「月給姑叔多少零用錢？」 網喊：那還要嫁嗎？

結婚不僅僅是兩人的事，婆媳姑叔相處學問不小。日前有一名準媳婦發文表示，未來的婆婆問她，婚後每個月要給小姑和小叔多少的零用錢？引發網友熱議，直呼「那還要嫁嗎？」

有一名準媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，家中的小姑跟小叔都已成年，也都有在上班賺錢。但日前婆婆卻問她說，結婚之後，每個月要給小姑和小叔多少的零用錢？讓她無言以對。

貼文底下吸引大量回應，很多網友紛紛表示「誇張」、「好不要臉」、「供三小？」、「為什麼要給？」、「你又不是他媽」、「這種話也吐的出來」、「有夠誇張，我小叔也30好幾，沒在工作，都跟我老公拿錢的」、「幹嘛給，都成年也賺錢了，是要給個啥鬼東西」。

也有不少網友教原PO回覆「我會回，先看他們給我多少孝親費」、「妳就問婆婆，每個月要給妳多少錢呢？」、「常言道，長兄如父，大嫂如母，小姑小叔每個拿多少孝親費給大嫂？」