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徵婚女開高薪條件卻拒絕「年收200萬男」 網：大概只算及格

聯合新聞網／ 綜合報導
年薪兩百萬不能算高薪被女方拒絕？由於事涉徵婚條件，引起網友熱議。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
年薪兩百萬不能算高薪被女方拒絕？由於事涉徵婚條件，引起網友熱議。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在PTT上網發文詢問大家：「年薪兩百萬算不算高薪？」原PO表示，日前替一名女性友人徵婚，因為女方希望對方可以是高薪人士，剛好他認識一位在知名企業服務、年薪達兩百萬的單身友人，便開口詢問是否有意願介紹認識？未料女方卻一口回絕，表示因為這位單身朋友並非高薪人士，所以不會想認識。

原PO對於這段介紹的經驗感到十份傻眼，還因此去查了行政院主計總處的薪資平台，發現年薪兩百萬已贏過全台約95%的受薪階級。

該文引起網友熱議，有人支持女方的看法，認為年薪200萬其實在台北市生活「真的不算高」，「但在台中真的是」、「只能買得起鳥籠套房」、「200萬真的就只是不差而已，有點像考70分，有及格，可是稱不上高分。」、「背房貸養兩個小孩的話，基本上是吃力的」 。

但也有人覺得：「當然高啊，有人十年都賺不到200萬」、「200萬絕對是高薪！但不是有錢人」、「你朋友想認識的應該是有錢人士，而不是高薪人士」。有人還覺得要看臉，「長得帥又幽默80萬就算高薪」，還有人覺得要看他住哪裡，「200萬年收入，可能比不上年收80萬，但家裡住大安的」。

還有人質疑，原PO未將女方的條件也攤開來評估，包括學經歷、年薪，甚至顏值都要將條件講明，才來評估「年薪200萬到底算不算高薪」才公平。

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