想送父母去安養院卻被指責「不孝」 網：同住不見得比較孝順

台灣現已進入高齡社會，父母的長照問題成為子女必須面對的課題，無論是同住照顧，或是將父母送至安養院，背後都會有不同的困境。一名網友抒發了他在家中照顧父母的精神壓力，想送去養老院卻反被父母罵「不孝」。

一名網友在「匿名公社」發文提到，自己的父母不願去養老院，只想和子女同住，他除了要肩負照顧壓力外，還要時常忍受父母對自己的情緒勒索及道德綁架，讓他感到疲憊。原Po表示，送養老院需要自己花錢，因此無法認同父母「送到養老院就是不孝」的觀念，雖然現代人思想越來越開明，但仍有許多父母停留在老觀念。

此文一出，許多網友對原Po的想法感到共鳴，「其實都住在一起不見得一定比較孝順。一有不開心的事情，就會把情緒給對方，長輩越無理取鬧，子女越討厭，這種相處模式不是孝順啊！」、「其實我覺得養老院很不錯，至少他們可以跟年齡相近的人相處」、「我覺得去養老院比較好，畢竟有專人照顧」、「父母養育之恩湧泉以報理所當然，可是同住真的不是好選項」、「其實長照最辛苦的不是日常照料，而是被照顧者濃厚的負面情緒發洩影響」。

不過也有網友認為原Po應當要反思父母小時候照顧自己也同樣很辛苦，且各家養老院的環境參差不齊，「人老了，智能開始退化，就慢慢變回像嬰兒，嬰兒始終在父母身邊，沒因為一些的哭鬧被送去孤兒院」、「你是不是忘了一件事，你父母小時候也是他們父母的寶貝」、「參觀過某些養老院真的慘不忍睹，一出電梯就是撲鼻的尿騷味，燈光昏暗老人坐在輪椅上看電視一臉生無可戀」、「送到養老院要慎選，有些老人記性不好，養老院也沒在注意老人飯前飯後的吃藥，更有的也沒注意管理老人們的三餐，甚至有沒有吃，家屬都不知道，老人家自己更不知道，然後身體就越來越差了」。