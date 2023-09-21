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女領高薪男友不敢娶 她崩潰求解：我月入20萬讓他壓力大？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月薪20萬的女網友表示，未婚夫因為跟她薪資差距過大，遲遲不願意娶她。示意圖/ingimage
一名月薪20萬的女網友表示，未婚夫因為跟她薪資差距過大，遲遲不願意娶她。示意圖/ingimage

許多人在步入婚姻前，會考量自身與對象的條件差距，若差異太大，恐會有價值觀不合、門當戶對壓力等疑慮。日前有女網友表示，男友自認比不上她的薪水，直言「妳薪水是我的3倍，讓我壓力很大」，還說無法結婚娶她，讓原PO疑惑表示「這是不想結婚的藉口，還是男方真的很在意？」

一名女網友在Dcard表示，她擔任美妝師，月薪約20萬左右，男友是會計師，薪水約6萬至7萬元，現階段她想跟男友結婚共組家庭，但男方告訴她「我的薪水無法和妳結婚，除非我未來也去跑外送，不然無法娶妳」。

原PO指出，男友早上還傳簡訊告訴她「妳的薪水是我的3倍，講真的，讓我壓力很大」，這讓原PO疑惑表示「這是不想結婚的藉口，還是男友真的很在意這件事？」

對此，網友們回應「我薪水也比男友高，可以明顯感覺男友很在意這件事，何況你們差距很大」、「妳好像不太了解，對有些男生來說，自尊心有時候比生命還重要，看起來他不是把這回事當藉口，真的是自尊心作祟」、「我自己會在意，而且落差這麼大」、「自尊心作祟，卡關，無解」、「你們是否在約會中是男方出錢居多？他能負擔的起是簡單婚禮，與妳理想的婚禮不符？如果以上都沒有，我會覺得是男方想逃避結婚的藉口」、「不太懂男生介意這個還要說壓力大做什麼？是叫女生放棄自己的職業，在家養小孩嗎？如果真的那麼介意，一開始就找薪水比自己低的女性就好」。

薪水 結婚 兩性關係

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