竹科男不解「請吃西堤為何寒酸？」 議員：膚淺可能是女孩貼心

一名年收約300萬的竹科工程師請相親對象吃西堤，卻遭嫌棄「太寒酸」引發討論，不少人批評女方太勢利。不過基隆市議員張之豪卻有不同看法，他認為女方這番說詞的背後，隱含的可能是體貼男方的「高情商」。

「女生會這樣講，其實可能是很高情商，很為男生面子著想，而去硬生出來的說法。」張之豪在臉書提出自己的觀點，他表示男方無法理解「為何請人吃西堤是寒酸」，但「吃西堤」其實並非重點，因為年薪300萬從客觀角度來看是毋庸置疑的高薪人士，是即使被說100次寒酸也不會改變的事實，而女方的說法只是一個硬湊的藉口，因為她不便說出「我不喜歡你」，或其他不滿意的條件。

張之豪分析，女方刻意「膚淺」的批評餐廳寒酸，是因為這是只要男方多留意一點，下回馬上就能改進的部分，亦即她可能是「寧可被說自己勢利眼，也不願講出更傷人的話」的貼心女孩。

張之豪接著提醒，男方若因為這件事自怨自艾的陷入「台女真勢利」的負面情緒裡，恐怕會遁入「下次相親表現更差的惡性循環」。因此他認為，這種情況下，該問的不是「西堤寒酸嗎？」，而是檢視自己「基本的儀容、談吐、關懷、貼心，有沒有哪裡可以加強的地方」。

他強調，如果讓對方印象好，不管吃哪間餐廳都不成問題，但若留下不好的印象，就算這頓請的是五星餐廳，女方仍然會找出不再赴約的理由。

不少網友認同張之豪的看法，認為重點在於「人」，「單純就是沒興趣啦，跟喜歡的人吃路邊攤也是很開心」、「如果真是嫌棄西堤，那當場就走了，根本不會坐下來吃。吃完才嫌餐廳，那通常是人的問題沒錯」、「西堤就跟星巴克一樣隨處可得，女方也許不是嫌棄寒酸，應該是這個安排太隨便」。

但也有人覺得這種說法沒有比較委婉，「這種貼心應該不太需要吧！就說覺得比較適合當朋友就好啦」、「其實一句『我們不合適』不就解決所有問題？何必牽扯其他的？徒增困擾而已」、「好好說再見和說話並不難，不論男女都需要」。

還有網友表示，吃西堤「不是寒不寒酸的問題，是品味問題」，張之豪則不同意這種論點，他認為重點仍是「不得芳心」，如果是對的人，女方就會在婚禮的遊戲上說「他什麼都好，就是對美食的品味差了一點」，亦即「品味」不會構成拒絕的主因。