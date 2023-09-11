年薪300萬！竹科工程師相親「請吃西堤」銀行員冷掉嫌：太寒酸

台灣人晚婚的現象越來越普遍，因為物價高、薪水凍漲，很多人也乾脆選擇不婚不生，讓單身人口攀升，但有人還是希望能有另一半能互相依靠。近來，有一名網友表示，有一位高中同學，現在是竹科工程師，年薪約300萬，最近和一名31歲的銀行行員相親「請吃西堤」，結果吃完後就沒下文了，後續才知道對方嫌自己「很寒酸」。

網友在PTT發文指出，有一名32歲的高中同學，目前當竹科工程師，年薪約250-300萬，最近和一名31歲的銀行行員相親，男方對她很有好感，於是請她去吃西堤，結果吃完以後就沒有下文，女方Line也不想要搭理他，後來男方打聽後才發現，原來女方覺得吃西堤「很寒酸」，讓他們很驚訝，也想問問大家看法。

不少人認為，「西提一餐才600左右，當然超寒酸啊，尤其對方又知道你朋友年薪300萬，請西提沒當場直接走人已經很給面子了」、「真的小氣啊，西提才多少？跟夜市牛排差不多」、「為什麼不帶人家去101吃一頓」、「至少拿出一日薪吧」、「人家主打平價啊，當然寒酸」、「年薪250的請吃西堤？這種的就算了」。

但也有人覺得女方這樣不OK，「聽到很多銀行工作的非常勢利眼，自己沒賺多少卻眼高於頂」、「寒酸(x)不夠帥(o)」、「剛好，一頓西堤就能認清對象心態」、「西堤很好啊，氣氛好東西選擇多」、「長得帥，吃路邊攤也美味」、「不是錢的問題…」。