主桌算誰的？說好招待一桌又變0.5桌 女批評婆婆「計較婚宴桌數」

結婚開銷對新人來說是一筆不小的負擔，不過通常雙方會討論婚紗、宴客桌數、禮餅等等費用，協調兩人共同出的錢。日前有位女網友抱怨，婆婆說男方宴客要招待女方一桌，結果最後女方回應「不含主桌總共是4桌」，婆婆生氣罵「妳要算到主桌，共5桌啊」，讓她傻眼表示「老公的錢都在婆婆那邊，婚禮很多都用我的錢，現在招待一桌也沒有」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她婆婆說結婚宴客時，男方正常會招待女方一桌，但不用請同事，於是她告訴婆婆「我們應該會有4桌客桌」，等到實際點名單時，婆婆突然生氣大罵「妳要把主桌算進去啊，妳們那邊是5桌」，讓她傻眼「不是說要招待一桌？」結果婆婆馬上改口說「妳們是4.5桌」。

這番話讓女方不服表示「老公當初說只請幾桌，他會全付，結果現在在計較0.5桌，而且老公也幫婆婆講話，錢、提款卡跟印章全部放婆婆那邊，所以很多結婚經費都是我出，婆婆原本說結婚要出20萬，現在又改口說10萬」，讓原PO白眼表示「都給她講就好了」。

文章曝光後，引發網友熱議，有人直言「遇上這種沒主見媽寶男，妳確定還要結婚嗎？」、「還結什麼婚？快跑啊！這種妳還敢嫁？現在存款都沒辦法從媽媽那邊拿出來，以後更拿不出來，這種豬隊友很可怕，妳已經開始自己付錢養家了，還沒有自覺嗎？」、「這種婚姻妳敢結？擺明就是媽寶男要吃你的錢吧，不要浪費時間了」。