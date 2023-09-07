快訊

美網／3盤激戰拍下地主希望 謝淑薇女雙晉4強力拚重返球后

主桌算誰的？說好招待一桌又變0.5桌 女批評婆婆「計較婚宴桌數」

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是從古至今的無解之謎，一名網友批評婆婆突然要她多付一桌婚宴賓客的錢，但網友認為「老公是媽寶才是最大問題」。圖／ingimage
婆媳問題是從古至今的無解之謎，一名網友批評婆婆突然要她多付一桌婚宴賓客的錢，但網友認為「老公是媽寶才是最大問題」。圖／ingimage

結婚開銷對新人來說是一筆不小的負擔，不過通常雙方會討論婚紗、宴客桌數、禮餅等等費用，協調兩人共同出的錢。日前有位女網友抱怨，婆婆說男方宴客要招待女方一桌，結果最後女方回應「不含主桌總共是4桌」，婆婆生氣罵「妳要算到主桌，共5桌啊」，讓她傻眼表示「老公的錢都在婆婆那邊，婚禮很多都用我的錢，現在招待一桌也沒有」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她婆婆說結婚宴客時，男方正常會招待女方一桌，但不用請同事，於是她告訴婆婆「我們應該會有4桌客桌」，等到實際點名單時，婆婆突然生氣大罵「妳要把主桌算進去啊，妳們那邊是5桌」，讓她傻眼「不是說要招待一桌？」結果婆婆馬上改口說「妳們是4.5桌」。

這番話讓女方不服表示「老公當初說只請幾桌，他會全付，結果現在在計較0.5桌，而且老公也幫婆婆講話，錢、提款卡跟印章全部放婆婆那邊，所以很多結婚經費都是我出，婆婆原本說結婚要出20萬，現在又改口說10萬」，讓原PO白眼表示「都給她講就好了」。

文章曝光後，引發網友熱議，有人直言「遇上這種沒主見媽寶男，妳確定還要結婚嗎？」、「還結什麼婚？快跑啊！這種妳還敢嫁？現在存款都沒辦法從媽媽那邊拿出來，以後更拿不出來，這種豬隊友很可怕，妳已經開始自己付錢養家了，還沒有自覺嗎？」、「這種婚姻妳敢結？擺明就是媽寶男要吃你的錢吧，不要浪費時間了」。

婆婆 媽寶 結婚

延伸閱讀

鄉民女神颱風天PO吃泡麵照引逾6千印度人眾怒 網猜原因是它

iPhone 15傳支援Vision Pro將能「3D拍照」？媒體透露：等明年

香港YouTuber重批台灣人很假、死不認錯、不重隱私 超商店員好多話

任澤平讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」 眼尖網友：用小米發訊

相關新聞

主桌算誰的？說好招待一桌又變0.5桌 女批評婆婆「計較婚宴桌數」

結婚開銷對新人來說是一筆不小的負擔，不過通常雙方會討論婚紗、宴客桌數、禮餅等等費用，協調兩人共同出的錢。日前有位女網友抱怨，婆婆說男方宴客要招待女方一桌，結果最後女方回應「不含主桌總共是4桌」，婆婆生氣罵「妳要算到主桌，共5桌啊」，讓她傻眼表示「老公的錢都在婆婆那邊，婚禮很多都用我的錢，現在招待一桌也沒有」。

【成為他者的過客】李奕萱／對大海、生命的理性與感性：擱淺鯨豚救援志工

「該來基隆跟鯨魚游泳了。」在我第N次錯過擱淺鯨豚救援志工機會後，朋友訊息跳了出來。

【心情點滴】劉洪貞／茶米，馬阿福

家裡最近來了一位印尼移工Dewi，只會一些簡單的英語。第一次來台灣的她，僅在當地受訓時學會三個台語詞，除了「阿公」、「阿...

【我見我思】楊嘉敏／離婚與不婚的對話

離婚和不婚，似乎是兩種截然不同的世界，但其實也有異曲同工之妙。

【生活點滴】張阿ki／迷途

來掃墓，站在一堆玻璃格子窗前許久。可惡，又忘記阿公在哪一格了。

【青春名人堂】騷夏／中午吃什麼

我也開誠布公地告訴新同事，經過一個上午辦公室的高壓蹂躪，中午吃飯是彌足珍貴的喘息時間，如果想吃什麼或是今天想一個人吃，千萬一定要任性做自己，特別是疫情以後，自己一個人吃飯，衛生又天經地義；連吃個飯都覺得被勉強，工作大概也會做不久。甚至，像是打遊戲一樣，可以隨時加入別的群組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦