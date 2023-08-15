為挑馬桶鬧翻！台男曝「最白癡分手理由」 嘆陸女友「什麼都想贏」

生活習慣無法妥協，很難走得長久。一名台灣男網友在中國大陸交了女友，兩人為了租屋的馬桶該找蹲式還是坐式遲遲無法達成共識，最後走上分手一途。他自嘲這是「史上最白癡分手理由」，但其他網友皆認為這是價值觀不同的一部分，提早看清彼此不適合並非壞事。

「在大陸交了個廈門女朋友，但各種三觀不合，現在是連上廁所都能鬧。」該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，訴說與陸籍女友分手的經過。他說自己習慣坐式馬桶，而女友則習慣蹲式，兩人在找共同租屋處時，為了馬桶的類型吵了無數次。女友認為男友應該要讓她，但他覺得蹲式很噁心，而且想到女友若來台灣也會不適應，到時是否全家都得讓她？又該去哪裡找蹲式給她？兩人為此吵得不可開交，便決定分手。

發文網友自嘲道：「這會不會是史上最白癡的分手理由？」無奈的說，不明白為何大陸人那麼喜歡蹲著上廁所。並透露自己一度妥協，認為以後可以慢慢協調，然而女友卻是任何事情都寸步不讓，什麼都想贏、都要爭，讓他心灰意冷，不願再忍受女方的難搞。

其他網友也表示這種分手理由很罕見，但馬桶並非兩人走不下去的主因，「問題不是坐式跟蹲式，而是在搶彼此生活上的主導權，建立控制對方的領域」、「為了爭而爭，不斷確認自己在對方心中的地位，只要排到第二就沒完沒了，但是給她排第一也是沒完沒了」、「那是你們感情不堅，多少大陸配偶都沒這問題」。

還有很多人認為提早認清現實對雙方都好，「重點是女生太強勢，什麼都要爭個輸贏，婚後會是一大挑戰，吵來吵去感情終究會散」、「早點分開更好，繼續下去你們有很大概率會有更大的分歧，最後還是不歡而散」、「別看這種理由很瞎，這就是價值觀不同產生的磨合，任何一丁點小事都會影響未來兩人相處，早點停損也是對的」、「婚前就看清現實，因為婚後都能為了擠牙膏方式、尿尿滴到馬桶邊緣吵到崩潰啊」。