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每月孝親費加節日紅包吃不消 她換新工作：是否該向父母低報薪資？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友苦惱，應如何讓父母得知自己難以負擔孝親費。示意圖／ingimage
網友苦惱，應如何讓父母得知自己難以負擔孝親費。示意圖／ingimage

許多人在出社會後，會將部份工資當作孝親費，感謝爸媽的栽培。日前，有一位女網友在Dcard表示，自己已有近兩年工作經驗，先前因為住在家裡，因此爸媽要求她每月要給5000元孝親費。但原PO指出，近期因為換工作要搬出家裡，在開銷變大的情況下，父母仍希望她能每月提供5000元孝親費，讓原PO壓力倍增。

原PO透露，目前自己24歲，已有近兩年的工作經驗，先前工作月薪約31000元，但因與父母同住，所以對方會要求原PO每月須提供5000元當作孝親費。她補充，除了每月要給孝親費外，父母生日、母親節、父親節等節日，都需另外再包紅包。

原PO表示，近期換了一份需到外地的新工作，薪水為每月35000元。但她擔心，未來開銷變大後，會導致她難以負擔每月的孝親費。原PO說明，家裡並不缺錢，但父母有「養兒防老」的觀念，先前她與父母討論過孝親費用時，對方認為原PO應努力提升薪水，而非壓縮孝親費與節日紅包。

原PO強調，自己只想將每月5000元的孝親費省下，但若遇到節日，仍會給予父母紅包。她透露，目前未讓父母得知新工作的薪水為多少，詢問網友是否應將薪資報低，讓父母不再向她索要孝親費。

貼文底下，也有不少網友建議原PO應主動向爸媽表示困難，或再次提議將孝親費金額稍微調降，「我是覺得只能妳自己硬起來，不然說再多，錢還是要交出去。畢竟家裡也不缺錢，給他們節日的紅包就已經很不錯了」、「如果妳不能抱持大翻臉的態度，或離家出走至少一年不聯絡的心理準備，妳父母就是吃定妳要給他們這筆錢，我個人是覺得早翻臉早解決，也為了妳好」、「我會再溝通，看能不能一個月原本5000先降低到2000～3000，畢竟剛搬出去還不穩定。花錢的地方也多」、「要不要跟爸媽先從調低談談？或是紅包沒有固定金額自己先調低，讓他們知道妳可能有困難。」

原PO後來也於留言提及，了解新工作需離家、薪資僅比以往多幾千元，但因考量對未來職涯有所幫助，因此仍希望嘗試看看。她也強調，明白父母對她付出許多心力與金錢，但無奈自己薪資不高，因此才會擔心無法負擔父母每月孝親費。

Dcard 孝親 薪資 開銷

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