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婆婆不斷向媳婦提議「要幫妳存錢」 網齊喊在騙錢：快逃！

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友指婆婆以「存款規劃」為由，向她索取孝親費。示意圖／ingimage
女網友指婆婆以「存款規劃」為由，向她索取孝親費。示意圖／ingimage

婆媳問題常常有，有網友在「匿名公社」上分享，自己丈夫月收約五萬元，三萬元當孝親費，因此經常哀怨錢不夠。她補充，婆婆表示自己以後，會全數將原PO丈夫的錢歸還，並以「存款規劃」要求原PO也上繳部分薪水。雖然原PO拒絕婆婆的提議，對方仍不斷傳訊息、打電話給原PO，讓她發文怒嗆「有完沒完？」

原PO透露，目前她與丈夫月收分別為十萬及五萬，但丈夫卻給婆婆三萬元當孝親費，平時又經常向原PO哀怨錢不夠。她坦言，因為自己與丈夫並未和婆婆同住，認為孝親費用高達三萬元過高。

原PO強調，婆婆曾向她解釋會將孝親費存起來，並在未來還給他們。原PO雖不理解為何要多此一舉，卻也表示不會干涉丈夫與婆婆的規劃。但她抱怨，婆婆表示三萬元不夠開銷，以原PO收入高需要「存款規劃」為由，希望她上繳部分薪水。

儘管原PO表示自己有投資美金，拒絕婆婆的提議，但對方卻不斷傳「投資一定有風險，存錢最踏實」的言論，及存摺封面給原PO。不堪其擾的原PO便直接回覆婆婆，會將費用交給娘家媽媽規劃，婆婆之後便直指原PO往娘家拿錢，瘋狂打電話給原PO。婆婆的所作所為，也讓原PO怒喊「有完沒完？」

文章底下，網友一致認為原PO的堅持是對的，並分享曾遇到的實際案例，「都成年人了，自己規劃比較好」、「之前有網友結婚前薪水都上繳給媽媽，結婚前夕媽媽還給她存摺印章，裡面只剩5萬…，總共200多萬不翼而飛」、「說實話也不知道以後會不會離婚，錢在婆婆戶頭內想要也要不回來，然後家用外出都跟先生AA，他不夠就自己去找他媽要」。

其他網友則建議原PO應測試婆婆是否真的有將孝親費存下，「跟你先生說，馬上查餘額多少，只要跟婆婆說的搭不上，就請她閉嘴。根本是騙錢的程度了，請老公好好關心一下婆婆錢都花到哪裡去了吧」、「那就現在跟婆婆說有急用，叫她先把幫先生存的錢拿出來應急，看她能不能拿出來」。

孝親 婆婆 薪水 婆媳紛爭

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