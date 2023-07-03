打小孩10大合理化藉口 呂秋遠：別對施暴的父母說加油

一名兒科醫師日前自稱打了小孩，被前妻通報家暴、社工介入；自認盡力育兒，卻換來眾人責備。律師呂秋遠表示，如果這個社會的標準是暴力零容忍，為什麼許多家長會覺得，打孩子是必要之惡？

呂秋遠問，打人，能改變什麼事情呢？撇除那些虐待孩子的不是「父母」，有些人認為，打小孩，是一種別無選擇的最後手段，就像是教養小孩，以教導正確的觀念為名，在忍無可忍的時候「懲戒」小孩，是不是可以讓小孩變得更好？

呂秋遠分析，最常聽到的，應該是下面幾種說法：

「他還小，講道理講不聽，只能用打的。」

呂秋遠說，幾歲叫做小？3歲小孩尿床，屢勸不聽，是不是該打？5歲小孩跳到餐桌上，是不是該打？10歲小孩功課不好，是不是該打？重點就是，講不聽的原因是什麼？屢次再犯的原因又是什麼？最後孩子會不會只記得被打，但是忘記原因？

他說，有些情況，是因為需要早療，但是家長沒發現，就只是認為孩子不聽話。有些情況，是孩子透過這種方式在抗議，但是家長忽視，打，會有用嗎？

「我養他，為什麼不能打他？」

呂秋遠反問，「老闆也付薪水給你，為什麼不能打你？」基本上，有這種觀念的人，把孩子當作所有物的可能居高。因為你是我生的、我養的，我打你，剛好而已。我付錢照顧你，你竟然還不聽話，為什麼我有義務，卻沒有權利？

「傻了你，生了孩子，就是一件只有義務，沒有權利的事情」。呂秋遠說，即使在孩子成年以後，也是如此。難不成當我們在餵奶的時候，腦袋裡想著的事情，是這個孩子以後可以在我們老的時候，跟他請求扶養義務嗎？法律上，除了父母不能維持生活時，要求子女的扶養權利以外，請問父母對成年子女還有什麼權利？

「他都講不聽，這是最後手段了。」

呂秋遠說，所以，別人講不聽，「我們也可以使出最後手段打他嗎？這不就是傷害罪？為什麼小孩不聽，我們就可以使出這種手段打他？」講都沒用，打會有用，可見暴力有效，我們應該鼓勵暴力，不是嗎？

呂秋遠表示，通常說這種話的人，還會有動手的「SOP」，「也就是他會說，我已經一再警告，警告不成才會動手的。可是，我們對待別人，也是如此嗎？」我們可以發存證信函給隔壁的同事，說你下次再遲到，我就打你？為什麼，我們會要求在社會上要尊重別人，不能動手，但是在家裡，基於血緣關係，就可以略施「薄懲」？當然，什麼是「薄」，由加害人決定。

「打了就會聽話了。」

呂秋遠表示，打了，或許真的會聽話，因為基於恐懼。通常到最後，小孩會忘記為什麼被打，只記得自己被打。這是一種速成的方法，但是最痛苦，也最容易被忘記。就像我們一樣，我們會記得小時候曾經的羞辱，但是會記得原因嗎？而且，孩子會模仿。難道我們希望，孩子以後要別人聽話，也是用暴力解決問題？

「你沒有小孩，不懂照顧小孩的辛苦。」

呂秋遠說，照顧小孩很辛苦，不用有小孩也會知道。但是，照顧孩子很辛苦，是不是代表就可以打小孩，這似乎是不同的兩件事。況且，這是我們自己選的、自己生的，難道要把辛苦的氣、生活的苦，出在孩子身上嗎？

「帶的人已經很累了，不要再苛求他了。」

呂秋遠說，沒有人否定帶小孩不辛苦，但是不打小孩，不是苛求，而是應盡的義務。因為小孩沒有能力反抗父母，錢是父母給用的、房子是父母給住的、身高、體重不如父母，難道父母打小孩，小孩可以打回去嗎？

「爸，我跟你說，你不要再外遇了，下次再讓我看到你跟阿姨親嘴，我就要你罰跪，聽到沒有？」

「媽，我跟你說，你不要再滑手機了，下次你使用手機超過10分鐘，我一定拿藤條打你，知道嗎？」如果這聽起來很荒謬，為什麼主詞替換以後就很正常？

「你很會帶，你來。恐怕你也不過就是嘴砲而已。」

「其實我不知道我會不會帶，但也就是這樣，所以我不一定敢生小孩」。呂秋遠說，這是對生命負責任的態度，或許，有天有了小孩，他也會失控，但是至少他會嚴格要求自己，在任何情況下，都不該用暴力對待其他人。

「不然你要我怎麼辦？」

呂秋遠表示，求助。不論是其他家人、諮商師、社工等等，都是我們無力教養孩子的幫手，但是讓小孩罰跪、打耳光，絕對不是「不然我可以怎麼辦」的選項。

「小時候我們還不是這樣過來的。」

呂秋遠反問，「所以，你快樂嗎？」不論是那時候，或是現在。你的行為模式，沒有被暴力的陰影複製嗎？

「我也是為了他好。」

這句話套用在別人身上，不是也一樣？呂秋遠說，「為你好」，這是最高級、不帶髒字的髒話。

呂秋遠說，其實，打人的父母，是不是坦承自己情緒無法控管，習慣用打人解決問題就好了。打朋友會有傷害罪、還有可能被打回去，但是打沒有反抗能力的小孩，可以說是管教，行使懲戒權，而且用這種方式可以讓自己壓力變小。一邊打，一邊流淚，是為自己哭，還是為小孩哭？