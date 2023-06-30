初次見面約U2！妹子以為意圖不軌 他做1事結局逆轉網讚：好男人

同事滿懷好意介紹對象，沒想到卻讓她嚇壞。一名女網友表示，同事介紹男性友人給她認識，但初次見面就被對方帶去U2( MTV【MTV】起源於Movie TV，「播放電影的電視機」之意，又稱為影音包廂，是一種在1980年代時於台灣流行一時的休閒娛樂產業。 )，原以為對方意圖不軌，沒想到結局竟大逆轉，讓她相當傻眼，文章曝光引起網友們熱議。

該名女網友在Dcard分享，自己單身兩年，認為感情事隨緣，因此沒有積極交友，但公司卻有同事很關心她的感情狀況，一聽到她要離職的消息，立刻介紹一名男性友人給她認識，由於同事執意要介紹，原po也不好意思拒絕便答應邀約。

由於是初次見面，原po透露場面相當尷尬，沒想到當兩人吃飽飯後，男方卻說還有安排行程，結果竟是要帶她去U2，她當下覺得怪怪的，但礙於對方是公司前輩介紹的友人，因此她仍硬著頭皮到現場，正當她準備結帳時，對方說有折價並拿出一本U2電影券，一看上頭已經有撕過好幾張的痕跡，讓她不禁想「是要多常來，才會買整本來用」。

原po推測對方可能常來，便好奇問他怎麼會選來U2，對方表示「聽說你不喜歡吵鬧所以才選這個，電影院人很多」，但原po心想「看電影應該沒人會吵吧」。她原本想點東西吃，以防看電影時尷尬，結果對方竟從後背包裡拿出好幾包餅乾，打開放在桌上喬好的位置，並露出一臉滿足的表情，讓她傻眼「這個不需要儀式感啊」。

電影結束後，餅乾沒吃完，對方說要教她如何不用橡皮筋，就可以保存餅乾的方法，便開始示範折包裝袋，隨後對方拿了其中一包，要她模仿「交作業」，讓她當場愣住。事後原po透露，整個過程都讓她相當傻眼，直呼「如果不是前輩介紹的，在U2門口的時候，我就會找藉口拒絕了」。

文章曝光，網友們紛紛替該名男子打抱不平，「他看起來沒做壞事呀？頂多算比較特別吧」、「一般帶去U2都是想做壞事的欸，這個人看起來還算好，只是比較奇怪」、「原來只是超級直男，我倒覺得這個男的還不錯」、「蠻好笑的，但也是頗呆萌的，他沒有毛手毛腳我覺得不錯了，折那個真的有ㄎㄧㄤ到」。

不過也有人認為，「很多人約U2都意圖不軌，但如果剛開始就不想去這種地方，就要好好拒絕，如遇到的不是這個男生，也不知道你會被怎麼樣」、「我覺得男生第一次見面約U2真的不要去，今天沒事是幸運，不然好危險，而且誰知道自備的飲料食物是不是完全安全的」、「如果是我會拒絕，初次見面就單獨去那麼私密的地方有點可怕」。