老公外遇她忍！讓小三住家裡還做牛做馬 網搖頭：小孩一輩子的陰影
另一半外遇後堅持不和小三分手，但又放不下孩子，這時該怎麼做呢？一名網友分享自己讓小三住進家中，因此過了7年屈辱的生活，現在終於苦盡甘來。
網友在「匿名公社」發文，丈夫幾年前外遇被抓到後開出兩條路讓她選擇，要嘛離婚，不然就讓小三搬進家裡一起住，原po表示，若選擇離婚，老公不會放孩子走，但打從孩子出生以來，老公就不管小孩，只負責付生活費，因為實在放心不下小孩，人妻決定讓小三住進家裡，自己則忍氣吞聲度日。
小三得逞後，果然百般刁難她，「每天叫我做東做西，還要煮三餐給她吃，連她的內衣褲也叫我洗，還有一些有的沒的」，在忍了7年後，原po終於受不了提出要離婚，並開出贍養費等條件，老公為了小三答應了所有條件，「簽完字後，我發現生活是如此的美好，接下來我會為了自己好好過下去的。」
網友看了紛紛讚嘆原po的忍耐度：「終於熬到孩子大了，辛苦了，好好享受人生」、「厲害，還可以忍七年」、「你不夠狠，他都敢叫你煮東西了，不會幫他們加料讓他們天天拉肚子，洗內衣褲，去找姑婆芋或者咬人貓幫他塗一下，保證整晚抓到破皮，看他還敢不敢叫你洗」。
不過也有人表示不以為然，認為原po也太晚清醒了：「從小孩出生就不理…所以他對妳根本沒愛，只是奉子結婚而已」、「為何要委屈自己？小孩可以帶走就好，反正妳覺得他在乎嗎？」、「妳忍了7年，但給了小孩一輩子的陰影」、「7年這智商…小孩堪憂，還好現在正常了」。
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