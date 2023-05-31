她驚男友在飲料裡「加料」 真相曝光眾人搖頭：不太舒服

情侶交往時總是有不少體貼的舉動，一名女網友因為工作上的問題而跟男友吐苦水，還脫口說了一句「氣到便祕好幾天」，沒想到男友竟然「牢記在心」，每天都幫她準備一瓶冷泡茶，讓她喝完後上廁所順暢許多，詢問後才知道男友在茶裡加了料，貼文也引來眾人熱議。

這名女網友在Dcad以聳動標題「男友竟然每天在我飲料裡加料？」發文，她說日前某天睡前跟男友吐苦水，分享工作上遇到的爛事，還脫口說出「已經被氣到便秘好幾天，妝畫起來都不再美麗了」，當下男友冷淡地說「喔，那很糟欸」，讓原PO聽了有點心灰意冷。

沒想到隔天一早起床，她發現桌上多了一罐冷泡茶，原來是男友幫她泡的，還貼了張便利貼，提醒她要帶到公司喝，之後每一天都準備一罐放在桌上，甚至還在便利貼寫了「排便順利」，讓原PO看了哭笑不得。

原PO後來問男友冷泡茶是怎麼泡的，還說「不知道是不是心理問題，喝完以後工作跟排便都蠻順的、滿強，是不是加了很多愛心？」對方這才坦承先煮好很多茶冰著，不過每天早上都會在茶裡偷加料，原PO起先以為是加了瀉藥，但男友透露是加了「青汁粉」，而且還是媽媽給的並交代不要讓她知道，原PO才恍然大悟「兇手是男友」。

不少人都被男方的貼心舉動感動到，「男友不只加了青汁粉，還加了滿滿的愛耶」、「看標題還以為是下了奇怪的東西，原來是加了許多愛呀」、「在飲料裡面放閃」、「以為是口水之類的，結果好甜」、「本來以為進來罵渣男，結果被閃了一個不要不要的」、「比月經來捧紅豆湯還感動捏」、「請先警告我們要戴墨鏡喔」。

但也有網友對於這樣的行為不以為然，「我好像不太能接受別人以為我好的名義隱瞞在我身上發生的事，看完故事只覺得心裡不太舒服」、「男友貼心很棒，但加料應該也可以事先講吧，有必要偷加嗎？」、「打著為人好的名義偷加東西，其實超糟糕的」、「呃…只有我覺得很可怕嗎？哪天感情生變，會不會改加其他東西？」、「我覺得這樣很噁心欸！這樣代表他以後亂加其他的東西妳也根本不會察覺，好可怕」。

青汁是近年來日本女性間大為流行的一種飲品，有人更做為粉末，可沖泡飲用，其成分主要為羽衣甘藍、大麥若葉或明日葉，有改善便祕、保健、調理腸道等功效。