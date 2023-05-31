老公不會開車讓她後悔嫁錯人 網吐嘈：那妳不會自己開？

許多人會買車來代步，尤其夫妻有時會帶孩子出遊、就醫，這時開車就方便許多。不過日前有位人妻抱怨，「後悔嫁給不會開車的老公，他雖然有駕照卻不敢開車上路，很怕車禍也不敢練車」，讓原PO氣得直言「好嫉妒可以開車出門的家庭，有辦法讓老公開車嗎？」沒想到貼文一出，馬上反遭網友批評「妳可以自己開車」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她跟老公育有2兒，兩人已經結婚10年了，雖然老公有汽車駕照，但他很聽婆婆的話，擔心開車上路會有車禍、違規罰款，因此不想買車來練車、開車，讓她氣得直言「有時候好嫉妒可以開車出門的家庭，請問有辦法讓老公開車嗎？」

文章曝光後，馬上引來千則留言「與其靠他，怎不想想自己能不能買車、開車？為什麼要指望一個妳都知道是媽寶的老公？」、「妳可以自己開車，也不用看老公臉色」、「有人規定只有男生可以開車，女生不能開車嗎？求人不如求己」、「有這樣的老公，媽媽要比較辛苦一點，他不敢上路強求也沒用，很少男生不敢開，一般不都搶著愛開車嗎？」、「我家是老公太會開車了，自然而然我就變成有駕照的三寶」、「妳可以選擇離婚換老公，或者是自己學開車，為什麼一定要老公開車？他會害怕就別讓他開，免得出去他當三寶，讓外面的用路人很衰」。