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台灣行人地獄 為何我們步步驚心

老婆懷胎十個月堅持孩子從母姓 夫怨「自己像個捐精者」遭全網轟

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友因為孩子姓氏問題，與配偶爭論不休。圖為懷孕示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage
有一名網友因為孩子姓氏問題，與配偶爭論不休。圖為懷孕示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage

民國96年最新修正民法，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓，可是小孩姓氏要怎麼決定，仍然困惑許多夫妻，就有一名準爸爸在網路上抱怨，妻子認為小孩要從母姓，兩人為了姓氏問題爭論不休，讓該位準爸爸認為「自己就像是一個捐精者。」

一名網友在Dcard以「覺得自己像個捐精者…」為題發文表示，最近小孩要出生了，但是老婆自認小孩是從她的肚子出來的，堅持要從母姓，可是原PO覺得自己比較傳統，小孩應該從父姓，雙方為了這件事情彼此爭論不休，讓原PO認為「自己就像是一個捐精者。」貼文隨即引發熱議。

網友對原PO的傳統思維表示無奈，指出現在妻子都不需要冠夫姓，原PO卻還停留在傳統的價值觀裡，妻子希望小孩從母姓並沒有問題，畢竟懷孕過程中，女方付出比較多，讓小孩從母姓也是女性的權益，如果原PO堅持傳統思維，那也應該承擔男生傳統養家活口的經濟角色，否則就是「選擇性的傳統。」鄉民也紛紛表示，「都2023年了，別再什麼都提『傳統』，既得利益者的大男人思維也該放下了」、「從父姓，你老婆是捐卵者嗎？」、「傳統陋習是用來打破的，不是用來延續的，希望可以改變你的傳統思維。」

也有人指出，小孩從母姓、從父姓不重要，畢竟孩子是雙方共同的結晶，都要付出養育的責任，並非從父姓就屬於爸爸、從母姓就屬於媽媽，讓原PO被撻伐「跟媽媽姓就不是你兒子了？」、「根本把小孩當自己附屬品，不跟自己姓就不是自己的」、「難道身為捐精者的你，不認為他是你兒子嗎？」

有網友說，孩子從母姓、從父姓問題應該在懷孕之前就需要討論好，不然生小孩後的確會發生這種事情，因此建議，孩子姓氏的問題，可以從雙方原生家庭的資源多寡來討論，例如財產分配，這樣未來小孩享有的資源會比較充裕。也有人建議，如果雙方真的約定不成，可以到戶政事務所抽籤決定。

懷孕 兩性關係

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