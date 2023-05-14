最怒母親節！出軌爸要求兒子「陪小三過節」 男秒拒：當我傻了嗎？

母親節理應好好感謝母親，有經歷父親出軌、父母離異的港男日前發文，表示母親節在即，他早已訂好餐廳、買好禮物準備和媽媽慶祝。沒想爸爸竟叫他與其出軌對象一起吃飯慶祝母親節，事件令他非常憤怒，直言「叫我陪小三過母親節，我爸是當我傻了嗎」，甚至揚言如果父親再有類似要求，他將會與其斷絕聯絡。

一位網友在香港討論區以「爸爸想我陪他小三過母親節」為題發文，稱其父親有婚外情，後來父母離婚，至今1年多。他一直與母親同住，而父親就遷出與「小三」同居。近日為了慶祝母親節，他早就預訂好餐廳又買了禮物給媽媽，「想讓媽媽知道，雖然她老公出軌、對她這麼糟，但做孩子的一定會永遠都愛她、陪着她」。

不過這位網友日前卻收到父親來電，叫他陪自己及女友吃飯慶祝母親節，但他無意欲與父親的出軌對象吃飯，「我完全不想去，母親節當然就是跟自己媽媽好好慶祝啊」。他又透露，去年中秋節時父親已經邀請過他與小三見面吃飯，這次又想兒子陪小三過母親節，令他氣憤不已，斥其「這次還叫我陪小三過母親節，是當我傻了嗎」。

原PO直言「媽我就只有一個，只會跟我媽過母親節」，因此果斷拒絕父親，甚至揚言如果父親再要求他「陪小三」，就與他斷絕來往，父親節也不與他過。不過，父親聽完後默不作聲，也令該網友擔心自己是不是「說得太過份了」。

貼文引來網友熱議，不少人認為原PO做法沒有問題，「我覺得你做得對啊！那個小三對你很好嗎？幹嘛要跟她吃飯」、「又不是你媽，幹嘛要去？叫她自己生一個出來，跟他們慶祝」、「你做得好！現在又不是父親節。母親節，當然陪自己母親，為什麼要去陪母親的情敵」，更有人表示「原PO爸爸好自私，怎麼可能跟小三慶祝，不跟自己媽媽慶祝，你爸講得出這種話也令人很無言」、「你爸有沒有想過你媽感受嗎？！他背叛你媽就算了，還要拉你也一起背叛你媽」。

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文章授權轉載自《香港01》