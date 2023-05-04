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小姑奇葩藉口拉她小孩創LINE群 網見「5字群組名」傻眼：退群是真理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻分享，小姑的幼稚行徑讓她相當傻眼。示意圖/ingimage
一名人妻分享，小姑的幼稚行徑讓她相當傻眼。示意圖/ingimage

婆媳問題一直是道難解之題，但若家中還有小姑來攪和，肯定令人很頭痛。一名人妻分享，小姑近日創立一個賴群組，把孩子們全加入該群組，還取名為「姑姑是老大」，甚至沾沾自喜地說「群組名稱很好吧」，此行徑讓她相當傻眼。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼出一張對話紀錄表示，「有這種菇（姑），其實也滿奇葩的，自己沒小孩，專管別人的小孩，當菇不夠，還要當老大XD」。

一名人妻分享賴群組截圖。圖擷取自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」
一名人妻分享賴群組截圖。圖擷取自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」

從她貼出的照片中可見，該名小姑藉口說「沒有群組無法貼記事本，所以建立群組」，而群組名稱取為「姑姑是老大」，還沾沾自喜地說「群組名稱很好吧」，讓原po相當傻眼。

文章曝光，網友們紛紛表示，「改群組名：我專打毒菇」、「大朵的菇菇，那不就是靈芝草人嗎？」、「可以自己抓機器人成立群組，然後再把機器人踢出去就好了」、「很ㄎㄧㄤ哦！沒群組也可以用記事本啊」、「踢她出去，然後傳line問她:現在誰才是老大」、「年紀老屁股大，完全符合」、「年紀老、肚子大，簡稱老大」。

不過，也有人認為這就要看家人間感情是否融洽，「如果姑姑對小孩好，倒也無妨」、「感情若好，這標題沒怎樣」、「我覺得還好啦，姑姑應該是想跟孩子打成一片」、「我們一群小孩，姑姑真的是孩子王，常帶著至少八個小孩四處玩」。

小姑

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