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劈腿的老公之後捐腎救老婆 她曾崩潰提離婚：是否該接受過去

聯合新聞網／ 綜合報導
老公交往初期曾經劈腿，婚後卻毅然將腎捐給生病的老婆，讓老婆苦惱是否該原諒他。示意圖／ingimage
老公交往初期曾經劈腿，婚後卻毅然將腎捐給生病的老婆，讓老婆苦惱是否該原諒他。示意圖／ingimage

另一半劈腿會選擇原諒嗎？日前有女網友表示，老公在婚後半年坦言在交往初期劈腿並跟前女友發生關係，突如奇來的消息讓原PO崩潰，雙方係降到冰點，甚至鬧離婚。不過婚後3年，老公捐腎給生病的老婆，讓原PO困惑是否該原諒老公，對此許多網友留言，「真心悔改，還願意為妳犧牲奉獻，可以了」。

有女網友在Dcard發文表示結婚後約莫半年，老公坦承在交往初期時跟前任沒有斷乾浄，交往第一個月就劈腿跟前女友發生關係，後來自覺愧疚才封鎖所有連絡方式，原PO得知後晴天霹靂，平常溫柔體貼的老公竟是一個善於表面功夫的渣男。

對於突如奇來的消息，讓雙方的關係降到冰點，信任也完全破滅，原PO提議離婚，但對方卻不答應，直到結婚後3年，原PO因為生病需要換腎，老公不捨老婆洗腎，毅然決然將腎捐出，且奇蹟似地匹配成功，達到可以活體移植的條件，距離移植至今又過了1年，目前也沒有孩子，原PO詢問網友「是否會選擇全然去接受老公過去所做過的事，從今往後不再提起呢？」

許多網友留言回應，「如果是我，看到他都願意捐腎，我好像會真的原諒他」、「肯坦承就贏過很多人了，他本來可以把秘密帶到墳墓，加上捐腎，可以了啦」、「如果是我的話會接受，但妳的話還是快點離婚吧，不能信男人的理由，但是可以信男人的行動」、「真心悔改，還願意為妳犧牲奉獻，可以了」、「在生死面前，其他的事都是小事，他已經用自己一部分的生命來救妳的命了」。

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