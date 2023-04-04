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花心男友沒工作全靠她養「是我的問題？」 網喊：絕對是妳錯！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友崩潰指出，男友靠自己養還跟其他女性聊天，疑問「是我的問題嗎？」對此，多數人認同「是妳的問題，這種人應該趕快分手」。示意圖／ingimage
一名女網友崩潰指出，男友靠自己養還跟其他女性聊天，疑問「是我的問題嗎？」對此，多數人認同「是妳的問題，這種人應該趕快分手」。示意圖／ingimage

在談戀愛期間，不宜過度迷失自我，一昧地尋求他人的認同。日前一名女網友指出，自己每個月幫男友負擔600元以上的餐費、通話費、網路費，結果男友卻在網路上跟其他女性聊天，讓她崩潰喊「我焦慮症快發作，這真的是我的問題嗎？」對此，網友認為「100%是妳的問題，因為這麼爛的人，妳竟然不跟他分手」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文指出，她和男友在一起快半年，但是在交往初期男友就開始沒有工作，所以自己要負擔男友的通話費、餐費、網路費與第四台，而且男友每一餐都要600元至1000元，且有喝酒、檳榔等開銷，一天幾乎要花掉1500元。

不僅如此，原PO哭訴「男友先前還跟別的女生在網路聊天，說是自己的興趣，不會跟那些女生怎麼樣」，她質疑男友「拿我的錢去跟別的女人亂搞」，結果男友卻稱「妳想太多，我會去工作」，原PO崩潰表示「他不願意工作，又說我每天說要『分手』來威脅他，我真的不知道他想幹嘛，我快被弄得焦慮症發作了」，最後她拋問「這是我的問題嗎？」

對此，網友直言「沒錯，就是妳的問題，還不趕快跑」、「他覺得妳太誇張，他說的對，因為像他這種吃軟飯的，妳到底要來交往幹嘛？果斷直接甩掉就好了！幹嘛為了他來這裡懷疑自己懷疑人生，還花著你的錢跟別人搞曖昧！這麼爛的男人，妳留著有病嗎？」、「100%是妳的問題。一個男人不能成為女人的依靠就算了，AA制都還能接受，但沒錢還想吃好的，沒錢還不認份，積極找工作，直接靠女人養，這種人一看，就是廢軟男。遇到這種軟飯男，還不分手，妳還在想教育他、改造他。妳是腦袋被門夾到嗎？」

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