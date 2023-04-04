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婆婆不滿媳婦去月子中心…大伯夫妻為她撐腰 網反問：老公在幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳糾紛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingiamge
圖為婆媳糾紛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingiamge

月子中心雖然是一筆開銷，但讓生產完的媽媽去調養身體，也是不少家庭認為不錯的選擇。不過日前有位媳婦抱怨「要在哪裡坐月子到底關婆婆什麼事情？」她指出，婆婆知道自己要去月子中心後，就打電話來告訴她「兒子賺錢很辛苦，為什麼一定要去昂貴的月子中心？」讓她十分無奈。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文指出，因為娘家媽媽跟婆婆都要上班，家裡又有養兩隻大狗，自己訂購月子餐會很不方便，也沒有辦法適當休息，讓她決定要去月子中心。沒想到婆婆得知後，就打電話來告訴她「我兒子賺錢很辛苦，為什麼妳一定要去月子中心？那麼貴！」

原PO回應「月子中心我也會出一半的錢」，結果婆婆竟然告訴她「那妳就自己出錢去住一半的時間，另一半的錢省下來，我回家幫妳煮三餐」讓原PO聽了非長無言，指出「婆婆根本不會做菜，連公公都不喜歡她煮的飯，還寧可餐餐吃外食，更何況婆婆家距離我們家騎車要20分鐘，如果她要煮完飯再去上班，路程更是快要1小時以上」。

後來大嫂打來問原PO家裡地址，打算寄一份禮物給她時，她順勢跟大嫂訴苦，沒想到大嫂當時也遇到這種事，後來是脾氣很衝的大伯替原PO直接吼婆婆一頓，要婆婆不要再有任何意見，婆婆才停止碎念。

這讓原PO無奈指出「就算我去月子中心，也不會停止我們給婆婆的1萬元孝親費，她到底在反對幾點？」

不過網友看完後，反揪出關鍵「妳老公在幹嘛？」、「幸好你有神隊友：大伯。不過妳老公沒有說什麼嗎？」、「不要理婆婆啊，讓老公自己處理」、「不過我想知道妳老公是什麼態度？幸好是大伯、大嫂替妳擋在前面，不然妳有人挺嗎？」、「如果妳老公不站在妳這邊，妳選擇結婚就是個錯誤，幸好今天有大伯他們」、「最後竟然是大伯擋在前面？看下來真的非常多家庭的老公都是透明人，戰場都是老婆和婆婆在爭鬥，老公當透明人當的很爽喔」。

月子中心 婆婆 媳婦

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