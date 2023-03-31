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雙方家境落差大！ 他希望女友簽「婚前協議」：很過分嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友因與女友家境懸殊，希望女方簽下婚前協議書。結婚示意圖。圖／ingimage
有男網友因與女友家境懸殊，希望女方簽下婚前協議書。結婚示意圖。圖／ingimage

俗話說「結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事」，是否門當戶對也是長久以來難解的婚姻觀念，就有男網友家有6千萬與4千萬的透天厝，近日與女友論及婚嫁，卻因為雙方家境差異大，原PO希望女方簽下「婚前協議書」，但女友卻認為沒保障，怕「老了沒人要、什麼都沒有」，因而無法達成協議，對此不少網友也有不同看法。

有一名獨子網友在Dcard發文表示，近期與女友談論結婚，不過雙方家境懸殊，男方家裡有一棟6千萬、另一棟4千萬的透天厝，女友月薪3萬，吃住原PO全包，房貸也無需付擔，因此希望女友簽「婚前協議書」，以保障未來不幸離婚的財產分配狀況。不過，女友與女方家人都認為他不負責任，怕女生「老了沒人要、什麼都沒有」，但原PO則認為房子是父母的財產，「總要留著給父母養老不能被奪走」，直呼「只是想保護自己該有的權益，真的錯了嗎？」

有網友認為簽婚前協議書合理，「婚前協議完全不過份，保障雙方」、「是不過分，但要講清楚，以後夫妻生活費也要AA制，不然女方如果也在賺錢，你在繳房貸是變相投資，而女方卻得要負擔生活費，等於這個婚姻依舊是不對等關係」；還有人建議「真的很在意的話建議分別財產制，提撥共同生活費」、「推財產分別制，對雙方都有保障」。

不過，也有人認為，「如果全部都分那麼清，夫妻就不是共同體的感覺了，不會覺得對方可以依靠，終歸是要靠自己」、「看你怎麼看待婚姻，夫妻之間沒有尊卑高低，只有榮辱與共，都還沒結婚就在考慮離婚或是財產被奪走」、「於理你沒錯，於情就是傷感情」、「如果走入婚姻要斤斤計較，那建議不要結婚，你們可以選擇同居一起過下半輩子就好」、「你去換個有四千萬房的女友才不會有這個問題」。

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