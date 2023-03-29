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公司女同事紛紛愛上40歲主管 他愣問「魅力何在？」網秒答2條件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「40幾歲的主管總是備受女同事歡迎，到底魅力何在？」對此，網友解答「有錢有閒」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「40幾歲的主管總是備受女同事歡迎，到底魅力何在？」對此，網友解答「有錢有閒」。示意圖／ingimage

辦公室戀情一直是許多上班族關注的話題，日前有位網友好奇，公司某位40歲的主管，雖然沒有禿頭，但也沒有剛畢業的小鮮肉帥氣，卻可以吸引許多女同事，讓他不解「40幾歲主管有什麼魅力？」對此，網友指出現實「有錢又有權的男性，就會有女生喜歡」。

一名網友在PTT發文表示，他的主管已經40幾歲了，雖然沒有禿頭，但也不如剛畢業的年輕人帥氣，卻讓公司很多女同事對他很崇拜，中午時常看到主管跟一群女生去吃午餐，讓他疑惑「通常休息時間，大家不是想離主管越遠越好嗎？」

接著原PO表示，連最近新來實習的女同事，感覺也跟主管很要好，好幾次都看到實習生搭著主管的BMW來上班，說是「路口遇到載一程」，讓他無言表示「這種理由只有小孩或沒戀愛經驗的男生相信吧！40幾歲主管到底有什麼魅力啊？」

對此，網友直言「你有BMW？」、「40幾歲是男人最帥的時候，因為有錢有閒，又有歷練、成熟穩定，能秒贏小鮮肉」、「有錢有權就有妹子喜歡」、「熟男、熟女都有市場」、「跟年紀沒關係，跟實力比較有關係」、「一定是因為有錢有閒啊」、「如果你是台北有整排房產，就算你騎腳踏車，妹子也會跟你的」、「錢和權就是魅力」、「工作能被主管罩，可以擋掉很多子彈，當然贏過年輕鮮肉」。

主管 上班族 PTT

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