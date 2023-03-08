老公出遊和婆婆同床人妻傻眼喊「好怪」 網友不挺：思想齷齪

男生成年以後會跟媽媽睡同一張床嗎？一名女網友近日發文抱怨，老公和婆婆出去玩打算睡同一張雙人床，她質疑都是成年人了，這樣做實在太奇怪，於是上網詢問網友意見，引起一陣熱烈討論。

一名女網友在Dcard發文指出，夫妻倆原本預計清明連假要帶婆婆出去玩，事先訂了一間雙人房和單人房，不過原po臨時有事，沒辦法一起去，她於是打電話到飯店，將單人房取消，並告知要把雙人房改成雙床房。

沒想到講電話過程中老公打斷表示「直接取消單人房就好啦」，掛掉電話後，掛掉電話後原po才提醒丈夫，如果不改成雙床房的話，他就得和婆婆睡同一張床，老公則淡定的說：「對啊，怎麼了嗎？」

原po直言「這樣好奇怪，你都幾歲了還跟你媽睡同一張床」，不過，老公認為那是自己的媽媽，以前住家裡時由於公公已經不在，他也常常找媽媽一起睡。「他理直氣壯到我覺得難不成是我的問題？他平時對他媽很好是真的，但我沒有想到原來是好到會常常睡在一起…？」她寫道。

原po表示，自己偶爾回家時也會和媽媽一起睡，老公則說，一樣都是媽媽的小孩，就只是感情好而已，原po仍不服，再度回擊：「但我是女兒，你是兒子欸」，老公也因此動怒，直言妻子是不是覺得自己和媽媽會亂來，有這樣的想法很噁心，最後又自己打電話到飯店把雙床改回一張大床。

該名網友澄清，她並非真的覺得他們會幹嘛，只是認為成年男子和自己媽媽睡一起非常怪，因此詢問網友意見，是不是自己思想太古板。

貼文一出引發網友熱烈回應，多數人認為這沒什麼好大驚小怪的：「為什麼妳可以他不行」、「是你自己帶有色眼光看這件事」、「覺得沒什麼問題欸～你一直去質疑反而讓人家很不舒服」、「不能說你思想古板，但是你的思想不夠彈性」。

另一派網友則認為怪怪的：「原po男友不是戀母就是媽寶，我也愛我爸，但我不會想特地跟我爸睡同一張床」、「超奇怪」、「覺得怪怪的，畢竟男女有別」、「就媽寶啊」。