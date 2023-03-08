快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

老公出遊和婆婆同床人妻傻眼喊「好怪」 網友不挺：思想齷齪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日發文抱怨，老公和婆婆出去玩打算睡同一張雙人床，她質疑都已經是成年人了這樣做實在太奇怪。示意圖。圖／ingimage
一名女網友近日發文抱怨，老公和婆婆出去玩打算睡同一張雙人床，她質疑都已經是成年人了這樣做實在太奇怪。示意圖。圖／ingimage

男生成年以後會跟媽媽睡同一張床嗎？一名女網友近日發文抱怨，老公和婆婆出去玩打算睡同一張雙人床，她質疑都是成年人了，這樣做實在太奇怪，於是上網詢問網友意見，引起一陣熱烈討論。

一名女網友在Dcard發文指出，夫妻倆原本預計清明連假要帶婆婆出去玩，事先訂了一間雙人房和單人房，不過原po臨時有事，沒辦法一起去，她於是打電話到飯店，將單人房取消，並告知要把雙人房改成雙床房。

沒想到講電話過程中老公打斷表示「直接取消單人房就好啦」，掛掉電話後，掛掉電話後原po才提醒丈夫，如果不改成雙床房的話，他就得和婆婆睡同一張床，老公則淡定的說：「對啊，怎麼了嗎？」

原po直言「這樣好奇怪，你都幾歲了還跟你媽睡同一張床」，不過，老公認為那是自己的媽媽，以前住家裡時由於公公已經不在，他也常常找媽媽一起睡。「他理直氣壯到我覺得難不成是我的問題？他平時對他媽很好是真的，但我沒有想到原來是好到會常常睡在一起…？」她寫道。

原po表示，自己偶爾回家時也會和媽媽一起睡，老公則說，一樣都是媽媽的小孩，就只是感情好而已，原po仍不服，再度回擊：「但我是女兒，你是兒子欸」，老公也因此動怒，直言妻子是不是覺得自己和媽媽會亂來，有這樣的想法很噁心，最後又自己打電話到飯店把雙床改回一張大床。

該名網友澄清，她並非真的覺得他們會幹嘛，只是認為成年男子和自己媽媽睡一起非常怪，因此詢問網友意見，是不是自己思想太古板。

貼文一出引發網友熱烈回應，多數人認為這沒什麼好大驚小怪的：「為什麼妳可以他不行」、「是你自己帶有色眼光看這件事」、「覺得沒什麼問題欸～你一直去質疑反而讓人家很不舒服」、「不能說你思想古板，但是你的思想不夠彈性」。

另一派網友則認為怪怪的：「原po男友不是戀母就是媽寶，我也愛我爸，但我不會想特地跟我爸睡同一張床」、「超奇怪」、「覺得怪怪的，畢竟男女有別」、「就媽寶啊」。

Dcard

延伸閱讀

一直以來都錯了！「總匯」三明治其實是「總會」 網友驚呼：長知識

親綠粉專「盾牌牙醫」史書華被抄了！ 恐遭臉書永久停權

OL外商做8年每夢到「這1幕」就加薪 她鼻酸：阿公在幫我

攝理教主染指百台女！他爆北一女被鎖定 再揭「徒弟」涉性侵77次入獄

相關新聞

33歲工程師改當「技術員、保全」！月薪5萬 被女友酸 ：沒出息

每個人對於工作的期許都不同，因此有些人會因期望不同而選擇轉行。一名網友原本在科技業當工程師，後來轉行當技術員、假日的時間也找了一份保全工作，月薪與工程師一樣，但卻被家人笑「沒出息」，女友也表示，不想跟技術員結婚，於是他想問問，「33歲選擇當技術員很廢嗎？」。

老公出遊和婆婆同床人妻傻眼喊「好怪」 網友不挺：思想齷齪

男生成年以後會跟媽媽睡同一張床嗎？一名女網友近日發文抱怨，老公和婆婆出去玩打算睡同一張雙人床，原po質疑都成年人了這樣做實在太奇怪，於是上網詢問網友意見，引起一陣熱烈討論。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

春花爛漫／王文華｜向下開的櫻花

看到櫻花低下頭，慢慢對著地面綻放，王文華受到啟發，明白了不管是不是「菁英」，櫻花都教我們要謙遜。 美麗的櫻花，是向下開的。它長在樹枝上，並不是努力向上猛開。而是低下頭，慢慢對地面綻放。這就是我對今年滿級分同學的祝福……

準爸爸怨「前面看診都這麼久，我們一下就看完？」醫回1句話讓他解開心結

前往診所或醫院產檢、看診，是所有準爸媽都有過的經驗，但看診等待叫號的時間長短不一，引起一位準爸爸好奇，在診間直接當面問醫師「為什麼前一個看這麽久，怎麼我們這麽快就看完了？」醫師回應一句話，讓這位準爸爸茅塞頓開也解開心結。

離家念大學該給多少生活費？網：兒子1萬吃不飽、女兒還能存2千！

若孩子就讀外縣市大學，每月你會給他多少生活費？有網友家長想了解目前的大學生零用金行情，意外釣出男女生用錢方式大不同的實況，「給兒子1萬元喊吃不飽，女兒還能存2千」，關鍵差異竟和食量無關，一起看看現在家長都給大學生孩子多少生活費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦