謊稱出差卻偷溜遊樂園陪妹玩 男收妻子LINE「你往後看看」

已婚的人外遇出軌，勢必會引起另一半的不滿。而要是出軌行為被當場抓包，更是會讓人顏面無光。近來日本媒體，就發生了這樣的一起感情糾紛。

根據日本媒體「Grapps」報導，一位化名和弘的男子，本來約好要帶妻子和小孩去遊樂園，但是臨時爽約。妻子為了不讓小孩失望，於是找了媽媽還是照著原訂計畫到遊樂園遊玩。然而就在那裡，她卻遇上號稱工作在忙的丈夫，卻帶著一位不知名女性玩樂。

妻子馬上LINE給丈夫，問他現在在做什麼。此時丈夫仍稱「我現在是休息時間」、「在會議室跟同事吃廉價便當」等等。妻子便挖苦地說「感覺你們會議室很開心啊」、「似乎是個很開放的公司呢」，還誇讚和丈夫一起同行的年輕女伴「迷你裙很適合她喔」。

此時的和弘察覺妻子似乎話中有話，便問她人在哪。妻子表示，因為小孩子哭鬧的關係，所以原先雖然取消的遊樂園行程，又臨時成行了，只是當時和弘已經出門，因此並不知情。但她也覺得非常驚訝，因為就在遊樂園裡，他居然能遇見號稱要去出差，所以拒絕邀約的丈夫。

和弘此時著急問妻子「妳現在人在哪」，結果妻子回答「你往後看不就知道了」。看到滿臉怒容的老婆，和弘這時才意識到，一切都完蛋了。