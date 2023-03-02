她好心幫公公買內褲！遭婆婆轟「三八、沒家教」 網見1舉動搖頭：欠罵
婆媳關係一直是家庭間的難解之題，一名人妻抱怨，連假回婆家幫忙整理衣物，發現公公有好幾件內褲破了，便順手丟掉，之後買了幾件回家，沒想到卻被婆婆大罵「三八、沒家教」，讓她當場氣炸，要老公載她回家。文章曝光，網友們也點出婆婆生氣的原因。
該名人妻在臉書社團「匿名公社」抱怨，她與老公連假回婆家住3天，幫忙婆婆整理衣服，結果發現公公有好幾件內褲都破了，便順手丟掉，晚上與老公出門逛街時，買了好幾件回來，沒想到此舉卻惹火婆婆，讓她氣得大罵「沒人媳婦這麼三八還管到公公內褲」，原本的好意遭婆婆誤解，她委屈表示「我也會幫我爸買內褲我媽也沒罵過我，這有什麼問題？」。
事後她想向婆婆解釋，但對方不聽，還指責她父母，說她沒家教是父母沒教好，讓她忍無可忍，直接收好行李，要老公載她回家，連公公來勸都沒用，原po感嘆「好心幫忙還要被罵，到底誰才沒家教」。
文章曝光，網友們紛紛表示，「跟老公一起買的應該沒問題，就說是老公買就好」、「等於說婆婆未盡照顧公公的責任」、「的確不妥！但婆婆說話的方式也不好，畢竟是媳婦不是女兒，彼此尊重才好」、「標準的馬屁拍在馬腿上了，今天如果說是我老爸內褲破舊，那也是我老媽要操心的啊⋯我老婆更加不會去管」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言