情人節想給女友驚喜「吃三媽」網吐嘈：很快你就恢復單身了

像情人節這樣的特殊節日，選「對」餐廳真的重要，也許平常相處對吃不講究，但特殊節日千萬不可隨便。日前有一名網友發文，表示情人節原本要給女友驚喜，帶她去吃三媽臭臭鍋慶祝，因女友突然要加班而沒成功，結果引來眾人吐嘈。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文透露，在情人節那天原本打算下班給女友驚喜，帶她去吃三媽臭臭鍋慶祝情人節，結果女友傳LINE說突然要加班，平時也沒在加班就這麼剛好當天要加班，原PO哀怨表示「好好的情人節就這樣沒了」。

文章曝光後，原PO討拍不成反而隨即引來網友吐嘈「情人節聽到三媽，大姨媽都提前到了」、「有點綠，很好」、「愛是一道光，綠到靠北」、「平常是都吃滷肉飯嗎？三媽不用情人節吃吧」、「好險我男朋友是請我吃築間」、「選加班正解」、「加班主管帶她吃好料啊」、「我懷疑你業配，但我沒有證據」、「你有沒有想過，也許你女朋友跟別人去吃高級火鍋」。

不過也有不少網友安慰原PO表示「我覺得，女友應該有其他更好的選擇」、「只要有妳一起吃，就算是陽春麵，吃的也開心」、「天氣冷，剛好吃個火鍋阿」、「每天都可以是情人節」、「吃三媽挺好的呀，現在每個人基本每個月都在過情人節，其實也沒關係的吧」、「我連過都沒過了，還要照顧小孩，有人請吃三媽很好了啦」。

也有網友開玩笑的提醒「很快你就恢復單身了」、「等一下！我似乎理解了什麼」、「記得千萬不要躲在車裡，手還拿香檳哦」、「跟吃什麼沒關係啦，遇到不對胃『味』的人，即使是吃王品也會藉口說：加班啦」。