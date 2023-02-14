黃金戒指失蹤 男友送她的情人節禮物戴一天就弄丟

今天是西洋情人節，不少情侶都會送對方情人節禮物。日前有一名女生發文表示，弄丟了男友剛送的情人節禮物，不知該怎麼辦？熱心網友紛紛提建議。

有一名女生在臉書社團「匿名2公社」上發文，表示剛在一起的男友送她一個黃金戒指當情人節禮物，才戴出去第一天就弄丟了，不知該怎麼告訴男友才好，於是上網求解。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「再買就好」、「再去買一個一樣的啊！黃金會有一張單子不是，回原店家買」、「自己去買一個回來補充嘍」、「拿證明再去買一個一樣的，就知道戒指價值多少錢」、「金戒指不貴，如果金戒指就受不了，那婚後的柴米油鹽肯定吵不完」。

也有網友KUSO開玩笑地說「跟他說太小才會搞丟了」、「跟他說太鬆了，所以叫他買手銬腳鐐比較不會掉」、「破財擋災，寶貝你送的戒指幫我擋災了」、「表示你們不合」、「準備分手吧，代表無緣，分了吧」、「再找一個會送戒指的男友」、「就說被一隻狗咬走，就變成黃金獵犬，你追不到，真的是太生氣了，哈」。

有同樣經驗的網友看了深表同感「我男朋友也送我一條黃金手鍊，作為交往紀念禮物，不到一年就弄丟了」、「曾經有任男友送我一條項鍊，他把項鍊收在口袋，看夜景的時候才要拿出來，沒想到到達目的地的時候發現項鍊不見了，我安慰他順便了解項鍊的款式跟店面，然後自己去問店員買了相近的款式，騙他說在我家外面找到了」。

也有不少網友安慰原PO建議「就誠實說啊！現在還在熱戀期，他不會怪妳的」、「把這篇文傳給他」、「把這個文章分享給他，問如果是他遇到會怎樣」、「我會偷偷去買一個一樣的回來，我沒有勇氣告訴他」、「金戒指最多2萬多，再去找一個一樣的就好了啊！不過我覺得還是誠實告知會比較好」、「老實說弄丟了，他能接受就接受，不然謊話要說一輩子很累，除非你們不想在一起一輩子」。