女友提議結婚不在乎男方月薪「兩萬多」 友人驚問：怎麼結？

許多人嚮往有美滿的婚姻，有網友發文表示，朋友月薪兩萬多，日前得知對方女友想要結婚，因此好奇詢問「薪水兩萬多怎麼結婚？」，許多網友認為可以登記、不生小孩，或考慮雙方家境問題，還有人勸阻表示「貧賤夫妻百事哀」。

有網友在PTT上發文表示，朋友月薪兩萬多（未扣勞健保），與女友兩人各分租八千和一萬的雅房，但對方女友卻想要結婚，令原PO不禁擔憂「這樣有辦法結婚嗎？」

有許多網友表示可以登記結婚，「可以阿，登記而已」、「兩人加起來五萬的話，婚後合租不生小孩也能過」、「能結啊，一個人怎麼過，兩個人就怎麼過」；還有人認為雅房租金不便宜，「雅房現在這麼貴嗎」、「雅房八千和一萬，兩個都很有錢啊」、「兩人合租可能更省」。

另有網友認為原PO未考慮雙方家庭背景，「你沒考慮雙方父母」、「老爸有錢就能結婚，薪水只是零頭」、「現在比身家比較快，薪水跟不上了」，也有人勸阻「窮上加窮，悲劇！勸不要結婚」、「兩個都低薪拜託不要生小孩來受苦」、「貧賤夫妻百事哀」。