她好奇哥哥把性感公仔擺滿房是加分扣分？ 網友：是財力展示

每個人的興趣不同，有女網友的哥哥喜愛蒐集動漫公仔，其中以性感的女性公仔居多，因此她上網詢問這狀況「是加分還是扣分？」網友們的答案則見仁見智。

有女網友在Dcard分享，哥哥將動漫公仔放滿整個房間，其中有許多穿衣裸露、性感的公仔人物，表示若自己的男友有此興趣，則無法接受，因此詢問網友「滿滿的女性動漫跟比基尼公仔，是加分還是扣分？」

許多網友紛紛表示可以接受，「可以，你哥的喜好還滿大眾的，裡面全是我可以接受的作品或角色」、「我反而會想找這種男生耶，興趣相同」、「很可以啊，乾淨整潔，生日禮物好選」、「又不是什麼不良嗜好，無所謂接不接受」、「很整潔很乾淨啊，雖然我自己是沒有喜歡這些公仔但換成別的難道就可以了嗎」。

但也有人表示無法接受，「不喜歡沈迷動漫的人，我是指喜歡到有蒐集大量周邊，尤其是女性性感模型」、「我是覺得蒐集公仔挺燒錢的，就跟追星一樣，沒辦法接受另一半『瘋狂』的消費無意義的東西」、「我喜歡動漫，但沒辦法接受男友房間滿滿動漫公仔」、「像我不喜歡動漫公仔，在認識的時候就不會考慮交往了」。

其他人則留言，「對這些沒興趣，但這個房間整潔度真讚，接受」、「這基本上是財力展示吧，就算沒有女生接受，但很明顯你哥有錢」、「我寧願看到整個房間放滿二次元大奶妹也不想看到三次元大奶妹」、「宅真的比渣好多了，小老婆是初音跟小老婆是外頭女人妳要選哪個」、「請尊重別人的興趣」。

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